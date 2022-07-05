GAZİANTEP'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan çok sayıda şüpheliyi belirledi. Harekete geçen ekipler, 5 adrese operasyon düzenledi. 18 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Eş zamanlı baskınlarda; 115 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU; 18 GÖZALTI - Son Dakika