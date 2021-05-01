Son dakika gündem: Gaziantep'te üzerine motosiklet devrilen çocuk öldü - Son Dakika

Gaziantep'te üzerine motosiklet devrilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi'nde sokakta oynayan Abdurrahman Taha'nın üzerine motosiklet devrildi. Yaralanan küçük çocuk ambulansla Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Taha'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.