Son dakika gündem: Gaziantep'te yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Gaziantep'te yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı

08.03.2022 12:04
Son dakika gündem: Gaziantep'te yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan zanlı yakalandı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya üye olmak suçundan aranan zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda çalışma yürüten ekipler, terör örgütü PKK/KCK içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen zanlıyı operasyonla yakaladı.

Örgüt üyesi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Terörle Mücadele, Gaziantep, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Gaziantep'te yakalanan terör örgütü PKK üyesi tutuklandı - Son Dakika


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