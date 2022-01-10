GAZİANTEP - Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'te bir tır ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde Mehmet Faruk Calp idaresindeki 47 ABE 442 plakalı tır, bir fabrikanın duvarına çarptı.
Yolun önemli bölümünü ulaşıma kapatan tıra, arkasından gelen Cevdet Okan Bastancıeri yönetimindeki 27 R 5724 otomobil, Mustafa Doğan'ın kullandığı 27 EJ 264 plakalı otomobil, İbrahim Kekeç idaresindeki 27 ACU 975 plakalı otomobil ve Hüseyin Türk'ün yönetimindeki 27 Z 3353 plakalı otomobil çarptı.
Kazada yaralanan tırın sürücüsüne, bölgeye gelen sağlık ekipleri müdahale etti.
Kaynak: AA
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