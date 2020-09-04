Son dakika gündem: Gaziantep'teki "torbacı" operasyonunda gözaltı sayısı 27'ye çıktı - Son Dakika

Son dakika gündem: Gaziantep'teki "torbacı" operasyonunda gözaltı sayısı 27'ye çıktı

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te dün 655 polisin katılımıyla helikopter destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi.

Gaziantep'te dün 655 polisin katılımıyla helikopter destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 27'ye yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Terörle Mücadele şubelerinden polislerin katılımıyla Vatan, Mithatpaşa, Beydilli, Hacıbaba ve Münüfpaşa mahallelerinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, vatandaşların, gençlerin ve çocukların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması ve uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması amacıyla "torbacı" diye nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik dün operasyon düzenlenmiş ve 16 kişi gözaltına alınmıştı. Yürütülen çalışmalar sonucu operasyonda gözaltına alınan kişi sayısı 27'ye yükseldi.

Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, imal ve ticaretini yapmak suçlarından gözaltına alınan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uygulama kapsamında ayrıca 78 umuma açık yer, 518 araç ve 2 bin 310 şahıs üzerinde arama yapıldı, 7 araç trafikten men edildi ve 21 araç sürücüsüne toplam 47 bin 157 lira idari para cezası uygulandı.

Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı, 655 polisin görev aldığı operasyon 10 saat sürmüştü.

Mahallelerin abluka altına alındığı operasyonda 36 adreste arama yapılmış ve kapıları açılmayan zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girilmişti.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 550 gram esrar, 1 kilo 168 gram metamfetamin, 500 gram sentetik uyuşturucu, 673 gram eroin, 1941 uyuşturucu hap, 10 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 7 hassas terazi ele geçirildi.

Son dakika gündem: Gaziantep'teki torbacı operasyonunda gözaltı sayısı 27'ye çıktı

Helikopter, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 02:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Gaziantep'teki 'torbacı' operasyonunda gözaltı sayısı 27'ye çıktı - Son Dakika

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