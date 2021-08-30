GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımına ilişkin 23-29 Ağustos'ta çok sayıda operasyon düzenledi.

Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu