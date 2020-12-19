Son dakika gündem: GAZİANTEP - Vali Gül hastanedeki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla görüştü - Son Dakika

Son dakika gündem: GAZİANTEP - Vali Gül hastanedeki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla görüştü
19.12.2020 14:18
Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep Valisi Davut Gül'ün adli tıp kurumuna gelmesi Gaziantep Valisi Davut Gül'ün cenaze yakınlarına başsağlığı dilemesi GAZİANTEP - Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip koronavirüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında...
Gaziantep Valisi Davut Gül'ün adli tıp kurumuna gelmesi
Gaziantep Valisi Davut Gül'ün cenaze yakınlarına başsağlığı dilemesi
GAZİANTEP - Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip koronavirüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hasta yaşamını yitirdi. Gaziantep Valisi Davut Gül Adli Tıp Kurumuna giderek buradaki cenaze yakınlarına başsağlığı diledi.
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