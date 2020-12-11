Son dakika gündem: Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 konusunda "rehavete kapılmama" uyarısı - Son Dakika

Son dakika gündem: Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 konusunda "rehavete kapılmama" uyarısı
11.12.2020 09:49
Son dakika haberleri... Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının düşmesiyle alakalı "rehavete kapılmama" uyarısı yaptı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının düşmesiyle alakalı "rehavete kapılmama" uyarısı yaptı.
Gül, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Gaziantep'te günlük vaka sayısında yüzde 35 oranında düşüş yaşandığı" yönündeki paylaşımı alıntılayarak şunları kaydetti:
"Gaziantep'te bu tablonun kahramanları siz değerli hemşehrilerimizsiniz. Sizlere sonsuz teşekkür ederim ama rehavete kapılırsak 2 hafta sonra en çok vakası olan 5 ilden birisi oluruz! Lütfen aynı kararlılıkla 45 gün daha dişinizi sıkınız! Çoğu gitti azı kaldı."
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