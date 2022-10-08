Son dakika gündem: GAZİANTEP - Yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika gündem: GAZİANTEP - Yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu

08.10.2022 13:37

Son dakika haberi: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu.

Beyler Mahallesi Eski Maraş Caddesi'nde yaşayan İbrahim K'den (88) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

Bunun üzerine eve polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kapının açılmasının ardından eve giren ekipler İbrahim K'nin cesediyle karşılaştı.

İbrahim K'nin cesedi yapılan incelemenin ardından, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evde bulunan ve yatağa bağımlı olduğu belirtilen Ş.K. ise sağlık ekiplerince kontrol amaçlı İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Kahramanmaraş, Gaziantep, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: GAZİANTEP - Yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: GAZİANTEP - Yakınlarının haber alamadığı kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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