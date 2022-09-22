ECZANEDEKİ KADINA SALDIRIYI ANLATTILAR - Son Dakika
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ECZANEDEKİ KADINA SALDIRIYI ANLATTILAR

22.09.2022 10:45

GAZİOSMANPAŞA'da ilaç almak için eczaneye gelen 26 yaşındaki Beril S. iddiaya göre hiç tanımadığı kişinin saldırısına uğradı.

GAZİOSMANPAŞA'da ilaç almak için eczaneye gelen 26 yaşındaki Beril S. iddiaya göre hiç tanımadığı kişinin saldırısına uğradı. Kadının çenesinden yaralandığı öğrenilirken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Eczacı Gökhan Çakmak, 'Arkasından vurdu, kaçtı gitti" dedi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Yeni Mahalle'de bulunan bir eczanede meydana geldi. Evine en yakın eczaneye ilaç almaya gelen Beril S.

, o sırada arkasından içeri giren ve hiç tanımadığı iddia edilen bir erkeğin yumruklu saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran kadın yaşadığı olayın şokuna girerken, saldırgan koşarak eczaneden ayrıldı. Çenesinden yaralandığı öğrenilen kadın daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

'ARKASINDAN VURDU, OLAYI ANLAYAMADIM"

Yaşananları anlatan Eczacı Gökhan Çakmak, 'Kadın eczaneye geldi, kendisiyle ilgileniyordum. Birisi hızla içeri girdi. Arkasından vurdu, burada cam fanus vardı. Cam fanusun içerisinde kremler vardı, onlar da kırıldı. Biz farkına varmadan kaçtı gitti adam. Kadın şok oldu daha sonra babası burayı aradı. Ben olayı anlayamadım, ne olduğunu da fark etmedim. Hatta elinde ekmek vardı ekmekleri düştü" diye konuştu.

'KADINA ŞİDDET OLAYI OLDUĞUNU ANLADIK, KAÇTI ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMEDİ"

İsmini vermek istemeyen vale ise 'Sadece adamın kaçışına tanık oldum. Koşarak uzaklaştı. Tam olarak göremedim. Kadına şiddet olduğunu anladık bundan dolayı olaya müdahil olmak istedik ama elimizden bir şey gelmedi. Bu aralar sıklıkla bu olaylar yaşanıyor, üzücü bir durum inşallah son bulur" dedi.

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Kaynak: DHA

Kadına şiddet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ECZANEDEKİ KADINA SALDIRIYI ANLATTILAR - Son Dakika

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