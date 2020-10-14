Son dakika gündem: Gaziosmanpaşa'da sahte içkiden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Gaziosmanpaşa'da sahte içkiden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

14.10.2020 19:49
Son dakika gündem: Gaziosmanpaşa'da sahte içkiden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Gaziosmanpaşa'da sahte içki nedeniyle 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Gaziosmanpaşa'da sahte içki nedeniyle 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de zehirlenmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

11 Ekim'de gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli Adnan P, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılığın itirazı üzerine hakkında yeniden gözaltı kararı verilen şüpheli Adnan P., dün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan şüpheli, ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

"Kasten öldürme" suçundan hakimlikçe tutuklanmasına karar verilen Adnan P, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Gaziosmanpaşa, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Gaziosmanpaşa'da sahte içkiden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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