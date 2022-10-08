Son dakika gündem: Gazze'de, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Gazze'de, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlendi

08.10.2022 21:46
Son dakika gündem: Gazze'de, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlendi

Son dakika haberlerine göre Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinliler, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanışma için gösteri düzenledi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinliler, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla dayanışma için gösteri düzenledi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) tarafından düzenlenen gösteriye katılan ve pankartlar taşıyan çok sayıda Filistinli, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplandı.

Gösteride konuşan FHKC Merkez Komitesi Üyesi Mahmud er-Ras, "Bugün esirlerimiz, siyonist terörün en acımasız uygulamalarından birisi olan idari tutukluluk karşısında özgürlük ve onur mücadelesi vermektedir." dedi.

"Filistin direnişi, esirlerini savunmaya hazırdır." ifadesini kullanan Ras, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinliler için "son sözü kendilerinin söyleyeceğini" belirtti.

Ras, İsrail'in Filistinli mahkumlara "acı ve mahrumiyet" yaşattığına dikkati çekerek, İsrail'in "öfke ateşine" maruz kalacağını kaydetti.

30 Filistinli tutuklunun açlık grevi

İsrail'in Ofer Cezaevindeki 30 Filistinli tutuklu, 25 Eylül'de Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

FHKC mensubu 30 Filistinli, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasına karşı çıkarak, "özgürlüklerine ve ailelerine kavuşmak istediklerini" açıklamıştı.

İdari tutukluluk uygulaması, İsrail'in, işgal ettiği topraklardaki Filistinlileri, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor. Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamadan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

Filistin Esirler Cemiyetine göre, İsrail hapishanelerinde 780'i idari tutuklu 4 bin 650 Filistinli bulunuyor.

YORUMLAR
500
İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli gençler Batı Şeria'da son yolculuklarına uğurlandı İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli gençler Batı Şeria'da son yolculuklarına uğurlandı İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Gazze'de, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:27 Kırım'daki patlama Rus istihbaratının zayıflığını gözler önüne serdi
23:31 Giresunspor'u deviren Beşiktaş'a Romain Saiss'dan kötü haber! Trabzonspor maçında oynayamayacak
23:07 Aralarında eski bakan ve MHP'li bir ismin de yer aldığı 250 kişi İYİ Parti'ye geçti
23:01 Türkiye A Milli Takımı'nın EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oluyor
23:01 Akaryakıt zamları vatandaşı kara kara düşündürüyor! 30 liraya dayanacak
22:26 Bodrumspor'a 5 golle kaybeden Sakaryaspor'da taraftarların hareketi başkanı çıldırttı
22:04 Evdeki yangında öldüğü sanılan liseli Büşra'yı annesinin eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
22:06 Kırım Köprüsü'nü vuran Ukrayna'dan Rusya'ya gözdağı: Bu sadece başlangıç
22:04 Giresunspor'u tek golle geçen Beşiktaş galibiyet hasretine son verdi
21:18 Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan şahıs serbest bırakıldı! İlk kez yapmıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 01:14:01. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Gazze'de, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement