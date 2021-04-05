Son dakika gündem: Gazze'deki Gençlik ve Kültür Komisyonu: İsrail Filistinli çocuklara yönelik ihlallere devam ediyor - Son Dakika

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hükümete bağlı Gençlik ve Kültür Genel Komisyonu, İsrail'in Filistinli çocukların haklarını çiğnemeye devam ettiğini belirtti.

Gençlik ve Kültür Komisyonu, eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın armağan ettiği "5 Nisan Filistinli Çocuklar Günü" münasebetiyle bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda söz alan Filistinli çocuk Lui es-Saafin, abluka ve işgal altındaki topraklarda çocukların karşıya karşıya kaldığı ihlallere dikkati çekti.

Saafin, "Bugün dünyaya, çocuk haklarını ve insan haklarıyla ilgili tüm uluslararası sözleşmeleri hiçe sayan İsrail'in hak ihlallerine maruz kalan Filistin çocukları hatırlattığımız gündür." dedi.

Gazzeli çocukların aralıksız 15 yıldır devam eden abluka ve İsrail'in 2008'den bu yana bölgeye gerçekleştirdiği üç savaşın etkisini hala hissettiğini belirten Saafin, Batı Şeria'daki çocukların ise okulları yıkılarak eğitim haklarının engellendiğine, gözaltılar ve sürekli yöneltilen tehditlerle günlük yaşamlarının akamete uğratıldığına işaret etti.

Küçük Filistinli, "İsrail hapishanelerindeki onlarca çocuk, insanlık dışı ve zorlu koşullarla karşı karşıya kalıyor. İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocuklar normal yaşam koşullarından ve çocuklar için gerekli olan yeterli beslenme şartlarından yoksunlar. Ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında alınan tedbirlerinden uzak, güvensiz bir yaşam sürüyorlar." ifadelerini kullandı.

"Filistinli çocuklara karşı savaş suçları işleyen İsrailli yetkilileri yargılanmalı"

Konuşmasında Filistinli çocuklara karşı savaş suçları işleyen İsrailli yetkililerin yargılanması çağrısında bulunan Saafin, uluslararası çocuk hakları kurumlarından "İsrail ihlalleri karşısında Filistinli çocuklara uluslararası koruma sağlanmasını" istedi.

Saafin, uluslararası toplumdan da salgının gölgesinde hapishanelerde tutulan Filistinli çocukların serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapmalarını talep etti.

Eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat, 1995'te 5 Nisan'ı "Filistinli Çocuklar Günü" ilan etmişti.

İşgal edilmiş topraklarda doğan Filistinli çocuklar hayata tutunmaya çalışıyor

Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun 2020 raporuna göre, Filistin toplumunun (Gazze ve Batı Şeria'da) yaklaşık yüzde 50'si 18 yaşın altındaki çocuklardan oluşuyor.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in verilerine göre, Eylül 2000'den bu yana Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde 2 bin 103 Filistinli çocuk İsrail güçlerince öldürüldü.

Filistinli Esirler Cemiyetinin dün yayımlanan raporunda da İsrail hapishanelerinde 140 Filistinli çocuğun tutuklu bulunduğu, sadece bu yıl 230 Filistinli çocuğun çeşitli iddialarla İsrail güçlerince gözaltına alındığı belirtilmişti.