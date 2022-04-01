Son dakika gündem: GEBE KÖPEĞİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ, TRAKTÖRÜN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜ - Son Dakika
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Son dakika gündem: GEBE KÖPEĞİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ, TRAKTÖRÜN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜ

01.04.2022 11:59

Son dakika haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde Rauf Halil B. (60), tavuklarını yediğini iddia ettiği gebe köpeği av tüfeği öldürdü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Rauf Halil B. (60), tavuklarını yediğini iddia ettiği gebe köpeği av tüfeği öldürdü. Rauf Halil B.?nin ölü köpeği iple traktörün arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün İnegöl ilçesinin kırsal Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Rauf Halil B., evinin bahçesindeki tavukları yediğini öne sürdüğü gebe sokak köpeğine av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Rauf Halil B., ardından ölü köpeği iple traktörün arkasına bağladı, sürükleyerek araziye götürüp attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Rauf Halil B., köpeği, tavuklarını yediği için öldürdüğünü söyledi. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

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Av Tüfeği, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: GEBE KÖPEĞİ TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ, TRAKTÖRÜN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜ - Son Dakika


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