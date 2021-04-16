Son dakika haberleri: GEMLİK SAHİLİ, PLANKTON PATLAMASI İLE BEMBEYAZ OLDU - Son Dakika

Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi'ne bakan kıyısı, ilkbaharda deniz suyunun ısınmasıyla oluşan plankton patlaması sonucu beyaza büründü. Konuya ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilkbaharda özellikle Gemlik açıklarında görülen plankton çoğalmalarının deniz kirliliği olmadığı belirtilirken, bölgedeki balıkçılar ise bu durumdan olumsuz yönde etkilendi.

30 yıldır profesyonel olarak balıkçılık yapan Murat Sezginer, ufak ve büyük çaplı balıkçıların mağduriyetinin bulunduğunu ifade etti.

Aralık ayında başlayan bu durumun, avcılığı engellediğine işaret eden balıkçı Sezginer, 'Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Çanakkale'den buraya balıkçılık sezonunu açmak için geldim, ama karşılaştığımız durum içler acısı. Bunun da, aşağı yukarı Haziran ayına kadar kalmayacağı aşikar bir durum. Bir günde oluşabilecek bir durum değil, haftalara yayılan bir durum. Ayrıca yalnızca Gemlik Körfezi'nde değil, Marmara Denizi'nin genelini etkiliyor. Dün, Çanakkale Boğazı'ndan içeri girdim, seyir halindeyken Marmara Adası ile Karabiga Adası arasında teknemin soğutma sistemini dahi kilitledi. O derece bir yoğunluk var. Ufak ve büyük balıkçı bu yüzden denize ağ atamıyor. Ağ atamadığı zaman evine ekmek götüremiyor, ekonomiye katkıda bulunamıyorlar. 5-6 yıl önce böyle bir durum ile karşı karşıya geldik, 3-4 yıl öncesinde de yine karşılaşmıştık. 3-5 yılda bir tekrarlanan bir şey. Buna bir açıklık getiremedik. Yetkililer plankton patlaması diyor. Bununla ilgili İlçe Tarım Müdürlüğü gerekli incelemeyi yaptı, sonuçların ne derece doğru olduğunu bilmiyoruz. Marmara genelindeki balıkçıların bu olay kalkana kadar devlet tarafından desteklenmesi gerekiyor.ö şeklinde konuştu.

Oluşan kirlilik dron ile havadan görüntülendi.

Ağ atmak için denize açılan balıkçılar, attıkları ağlara takılan kirlilik nedeniyle ağların zarar gördüğünü belirterek, bu zararın da bakımlarda yaklaşık 8-10 bin lirayı bulduğunu dile getirdi.