Son dakika gündem: Gemlik'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Dr. Ziya Kaya Mahallesi Hürriyet Sokağı'nda şüphe üzerine takibe alınan eve baskın yaptı.

Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişek ile 2 bin lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen K.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu kişiden uyuşturucu temin ettikleri belirtilen 9 kişiye ise yasal işlem yapıldığı öğrenildi.