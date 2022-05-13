Son dakika gündem: Gemlik'teki silahla yaralama olayının şüphelisi İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen zanlı, İstanbul'da yakalandı.

İlçede yaşanan olayda Erkan L, vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanmasının ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaralının akrabası olduğu öne sürülen şüpheli Ünal E'nin İstanbul'da olduğunu belirledi.

Ünal E, yakalanarak Gemlik'e getirildi. Şüpheli ve ona yardım ettiği öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.