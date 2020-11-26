Son dakika gündem: Genç kızı çalıştığı iş yerinde öldürüp, intihara kalkıştı (2) - Son Dakika

HAYATINI KAYBETTİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde gönül ilişkisi olduğu öne sürülen akrabası Leyla Öztürk'ü çalıştığı pastanede tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan Sebahattin Öztürk de kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.