Son dakika gündem: Genç kızı çalıştığı iş yerinde öldürüp, intihara kalkıştı (2) - Son Dakika

Son dakika gündem: Genç kızı çalıştığı iş yerinde öldürüp, intihara kalkıştı (2)
26.11.2020 16:01
Son dakika haberi: HAYATINI KAYBETTİMersin'in Tarsus ilçesinde gönül ilişkisi olduğu öne sürülen akrabası Leyla Öztürk'ü çalıştığı pastanede tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan Sebahattin Öztürk de kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
HAYATINI KAYBETTİ
Mersin'in Tarsus ilçesinde gönül ilişkisi olduğu öne sürülen akrabası Leyla Öztürk'ü çalıştığı pastanede tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan Sebahattin Öztürk de kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
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