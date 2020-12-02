Son dakika gündem: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 90 milyon TL destek sağlayacakları Gençlik Projeleri'ne başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
02.12.2020 11:04
Bir son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 90 milyon TL destek sağlayacakları Gençlik Projeleri'ne başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 90 milyon TL destek sağlayacakları Gençlik Projeleri'ne başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. - ANKARA
Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 90 milyon TL destek sağlayacakları Gençlik Projeleri'ne başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. - Son Dakika
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