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Son dakika gündem: Gençlik ve Spor Bakanlığından Afyonkarahisar'a yatırım - Son Dakika

Son dakika gündem: Gençlik ve Spor Bakanlığından Afyonkarahisar'a yatırım

05.07.2021 16:30
Son dakika gündem: Gençlik ve Spor Bakanlığından Afyonkarahisar'a yatırım, System.String[]

Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar'ın tesis alt yapısıyla konforlu bir kent olduğunu vurgulayarak, "Federasyonlarımızı, sporcularımızı, kulüplerimizi, Afyon'un bu eşsiz imkanlarından bizzat faydalanmaya davet ediyorum.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Afyonkarahisar'ın tesis alt yapısıyla konforlu bir kent olduğunu vurgulayarak, "Federasyonlarımızı, sporcularımızı, kulüplerimizi, Afyon'un bu eşsiz imkanlarından bizzat faydalanmaya davet ediyorum." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Afyonkarahisar heyetiyle kente yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imza törenine katıldı.

Afyonkarahisar'ın öncü şehir olduğunu, istiklalin, istikbalin, cumhuriyetin, kuruluşun, kurtuluşun şehri olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Bakanlık olarak ülkemizi baştan başa saran gençlik ve spor yatırımlarımızla şehirlerimizin gücüne güç katıyoruz. Ülkemizin dört bir yanını karış karış dolaşıyoruz. İmar etme, inşa etme, eskiyenleri yenileme, gerekenleri yeniden yapma yolunda hamdolsun birer birer çalışıyoruz." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, eser siyasetiyle gönüller yapmak üzere 19 yıl önce yola çıkmış bir davanın gereğini binlerce defa şükrederek yerine getirmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İl ziyaretlerimizde şehirlerimizin, ilçelerimizin, köylerimizin, mahallelerimizin ihtiyaçlarını, milletimizin taleplerini bizzat yerinde tespit ediyoruz. Geçtiğimiz ay sizlerin ev sahipliğinde çok güzel iki günü geçirdik Afyonkarahisar'da. Gönlümüz hala Afyonkarahisar'da. Afyon milli mücadelemizin kilit şehri, zaferlerin şehri, kültürel hazinesiyle zengin yeraltı sularıyla kaynaklarıyla dünyayı hayran bırakan bir birinden eşsiz lezzetleriyle, tarihi dokusuyla gönüllerin sultanı, gönlümüzün sultanı Afyon. Şehrimizin idarecileriyle, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla hep birlikte konuştuk; Afyonun ihtiyaçlarını, Afyonluların taleplerini dinledik."

Afyonkarahisar'ın marka şehir olmasında pek çok özelliği bulunduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Turizmi, eşsiz zengin kaynakları, bu çerçevede spor alt yapısı, bu bizim için çok önemli bir avantaj. Tüm Türkiye'de olduğu gibi AK Parti iktidarlarıyla birlikte Afyon'un güçlü bir dönüşümü yaşadığını da hep birlikte gördük." şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, "Afyon'daki mevcut yatırımlarımız, devam edenler ve bugün imzasını gerçekleştirdiğimiz protokollerle milli mücadelenin öncüsü olan Afyon artık sporun da gençliğin de öncüsü olmaya devam edecek. Kapısı sadece termal turizmiyle değil aynı zamanda spor turizmiyle de çalınmıştır." dedi.

"Afyonda 19 yıl önce 3 olan yurt sayımız bugün 18"

Milli iradenin yanında, demokrasinin, hakkın, hukukun, adaletin yanında dimdik duran Afyonkarahisar halkına hizmetkar olmaktan gurur duyduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Bu kadim şehri genç dostu, sporcu dostu şehir kılma adına tüm imkanlarımızı seferber etmekten, canla başla bu şehir için çalışmaktan heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Her geçen gün eserlerle ülkeye can verdiklerini bu yolda koşmaya devam edeceklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, "İnsanı insana kavuşturmaya, açılan yollarla, köprülerle, okullarla, hastanelerle, stadyumlarla, pek çok tesisle milletimizin standartlarını, refahını daha da ilerlere taşımaya kararlıyız. El ele verdiğimiz müddetçe karşımızda hiç bir engelin duramayacağını güçlü bir şekilde haykıran, birliğin, beraberliğin sesini en güçlü bir şekilde ortaya koyan önemli bir tablo var. Biz bu şekilde beraber oldukça inanıyorum ki aziz milletimizin güçlü desteğiyle birlikte daha güçlü yarınlara hep birlikte ulaşacağız. Bundan 19 yıl önce Afyonda 25 olan spor tesisi bugün 89, bugün inşallah yeni sözleşmelerle bu sayıyı çok daha yukarılara taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Afyonkarahisar'ın bir öğrenci şehri olduğunu da kaydeden Kasapoğlu, yatırımlarla ilgili şöyle bilgi verdi:

"Afyonkarahisar Üniversitesi hakikaten güçlü bir üniversite, barınma konusu bu ülkede 19 yıl önce önemli bir problemdi, ülkemizin her tarafında olduğu gibi Afyon'da da yatak kapasitemizi çok ciddi bir şekilde artırdık. Afyonda 19 yıl önce 3 olan yurt sayımız bugün 18'e ulaştı, 2 bin 600 olan yatak kapasitemiz bugün 14 bin. Sadece rakamlarla değil birer birer orada eşsiz yurt binalarımız var, gençlerimizin milletimizin yuvası yurtlarımız var. Yine bir tane olan gençlik merkezimiz bugün 4, imzalayacağımız protokollerle Afyonumuzda gençlik merkezi olmayan ilçemiz kalmayacak, bunun da müjdesini veriyorum. Afyon genç ve dinamik bir nüfusa sahip onları gençlik merkezlerimizle, faaliyetlerimizle buluşturmak için heyecanlanıyoruz, gayretimizi bu yönde."

Kasapoğlu, "Devletimizin tüm imkanlarından, istikbalimiz, ümidimiz, umudumuz olan değerli gençleri, faydalandırma noktasında tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz. Afyonun değerli gençlerini gençlik merkezlerimize bizzat katılmaya, üye olmaya faaliyetlerinde aktif rol almaya davet ediyorum." dedi.

"Her mekanımızın kapısı sizlere sonuna kadar açık"

Gençlerin katılımcı olmalarının önemine değinen Bakan Kasapoğlu, "19 yıl önce 2 bin 500 olan lisanslı sporcu sayımız bugün 62 bin ve inşallah bu protokollerle bu tesislerin içini birer birer güçlü bir şekilde doldurdukça Afyonun kadınları, gençleri, tüm halkı spor yaptıkça, bu rakamları rekorlarla altüst edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, sporu bir kaç branştan ibaret görmediklerini belirterek, "Tüm branşları, futboluyla, basketboluyla voleyboluyla, hentboluyla, eskrimiyle, tekvandosuyla, güreşiyle, judosuyla, yüzmesiyle tüm branşlarını, yöneticilerini, federasyonlarımızı, sporcularımızı, kulüplerimizi, Afyon'un bu eşsiz imkanlarından bizzat faydalanmaya davet ediyorum. Tesis alt yapısıyla konforlu barınma imkanlarıyla ve eşsiz misafirperverliğiyle inanıyorum ki Afyon hem ülkemizin hem dünyanın dört bir yanından sporcuları en güzel şekilde ağırlayacak, onları olimpiyatlara, şampiyonalara en motive şekilde hazırlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Afyonkarahisar ve 17 ilçesine yeni yarı olimpik havuzlar da yapacaklarını belirten Kasapoğlu, gençlik merkezleri, spor salonları, semt sahaları, futbol, voleybol, basketbol alanları, tenis kortları, yürüyüş yolları ve benzeri pek çok eseri hep birlikte imzaladıklarını söyledi.

"Gençler bu bakanlık sizin bakanlığınız, sporcular, bu bakanlık sporcuların bakanlığı" diyen Kasapoğlu, "Türkiye'nin dört bir yanına yayılan tesisler de sizlerin, tıpkı bakanlığa geldiğiniz gibi, her mekanımızın kapısı sizlere sonuna kadar açık. O yüzden hiç bir zaman mekanlarımızı kullanmaktan geri durmayın, siz isteyin biz daha fazlasını yapalım." dedi.

Basketbola önem verdiklerini, 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesiyle yüzmeye de önem verdiklerini aktaran Kasapoğlu, "Hem yeni potalarımızla hem yeni havuzlarımızla Afyon'da herkesi spora, yüzmeye, basketbola yönlendirme, yeni dev adamları yeni yüzücüleri yetiştirme noktasında önemli bir mesafeyi hep birlikte kat edeceğiz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Afyonkarahisar'dan gelen heyetle toplu fotoğraf çektirildi.

Mehmet Kasapoğlu, Karahisar, Milli, Afyon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Gençlik ve Spor Bakanlığından Afyonkarahisar'a yatırım - Son Dakika


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