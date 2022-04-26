Son dakika gündem: Gezi ana davasında 18 yıl hapis verilen Ekmekçi hakkında yakalama kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Gezi ana davasında 18 yıl hapis verilen Ekmekçi hakkında yakalama kararı

26.04.2022 16:27
Son dakika gündem: Gezi ana davasında 18 yıl hapis verilen Ekmekçi hakkında yakalama kararı

Son dakika haberine göre GEZİ davasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verilen 7 sanıktan biri olan Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

GEZİ davasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verilen 7 sanıktan biri olan Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ekmekçi'nin duruşmada son sözünü söylediği ancak karar açıklanırken mahkemede bulunmadığı ortaya çıktı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün karar duruşması görülen Gezi davasında, sanık Yiğit Ali Ekmekçi'nin sabah duruşmaya katıldığı ve son sözü sorulan sanıklar arasında da bulunduğu anlaşıldı. Son sözünde beraatini istediğini belirten Ekmekçi'nin mahkeme heyetinin müzakereye çekilerek verilen bir saat süren ara sırasında mahkemede bulunmadığı ortaya çıktı. Mahkeme heyeti, tutuksuz olarak yargılanan 7 sanıktan biri olan Ekmekçi hakkında bugün tutuklamaya yönelik yakalama kararı düzenledi. Ekmekçi yakalandığı yerde mahkemeye çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilecek.

18 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTIGezi davasının dünkü duruşmasında, Yiğit Ali Ekmekçi'nin sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırarak tutuklanmalarına karar vermişti.


YORUMLAR
500
Son dakika gündem: İSTANBUL-GEZİ ANA DAVASINDA 18 YIL HAPİS VERİLEN EKMEKÇİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI Son dakika gündem: İSTANBUL-GEZİ ANA DAVASINDA 18 YIL HAPİS VERİLEN EKMEKÇİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI Son dakika haber: Gezi Parkı sanıklarından Ekmekçi hakkında yakalama kararı Son dakika haber: Gezi Parkı sanıklarından Ekmekçi hakkında yakalama kararı Son dakika haberleri | Adalet Bakanı: '(Gezi Parkı davası kararı) Kimse kendini hakim veya mahkeme yerine koymamalıdır.' Son dakika haberleri | Adalet Bakanı: '(Gezi Parkı davası kararı) Kimse kendini hakim veya mahkeme yerine koymamalıdır.'

Türkiye Cumhuriyeti, Ali Ekmekçi, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Gezi ana davasında 18 yıl hapis verilen Ekmekçi hakkında yakalama kararı - Son Dakika


Son Dakika
16:36 Poyraz Karayel dizisinin kameramanını öldüren sanıklara ceza yağdı: Streç filme sarıp ormanda yakmışlardı
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
16:30 Devlet Bahçeli, Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasına tepki gösteren Süleyman Sazak hakkında konuştu: Bizimle bir ilişkisi kalmamıştır
16:29 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maske konusunda vatandaşları uyardı: Korunmak isteyen insanlar maske takmaya devam etmeli
16:26 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Gezi davası kararı topluma verilmiş bir gözdağıdır
16:15 Mansur Yavaş'tan "1 milyon TL'lik içecek masrafı" iddiasını ortaya Melih Gökçek'e sert tepki: Trolbaşı ve yamakları!
16:13 Bodrum'da oteller yüzde 80 doluluk oranına ulaştı! Tek gecelik konaklama fiyatı 158 bin liraya çıktı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başlamıştı ki canlı yayın uyarısı geldi!
15:29 Maske kullanımı toplu taşıma ve hastaneler hariç kapalı alanlarda kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 16:45:42. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Gezi ana davasında 18 yıl hapis verilen Ekmekçi hakkında yakalama kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement