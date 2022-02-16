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Son dakika gündem: Giresun'da 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika

Son dakika gündem: Giresun'da 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

16.02.2022 19:37
Son dakika gündem: Giresun'da 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Son dakika haberleri... Giresun'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kız hayatını kaybetti.

Giresun'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kız hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'ndeki bir evde Hüseyin Can G. (21), henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kız arkadaşı Sıla Şentürk'ü (16) bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, Şentürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özel harekat polisleri, evin bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli Hüseyin Can G, Ordu-Giresun Havalimanı yakınlarında yakalanarak Giresun Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Sıla Şentürk ile Ankara'da ikamet eden Hüseyin Can G'nin internette tanıştıkları, dün Ankara'dan kente gelen zanlının geceyi bir otelde geçirdiği belirlendi.

Öte yandan Giresun Valisi Enver Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bir cani tarafından hayattan koparılan Sıla Şentürk kızımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Cinayet zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Evladımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."

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Hüseyin Can, Giresun, Sıla, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Giresun'da 16 yaşındaki genç kız erkek arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika


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