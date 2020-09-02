Son dakika gündem: GİRESUN'DA ARAMALARA YER ALTI KAMERASI DESTEĞİ - Son Dakika

Giresun'da, sel kayıpları aranıyor (2)

Giresun'daki sel felaketinde kaybolan 1 jandarma personelini ve bölgede diğer kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çevre illerden takviye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve belediye ekipleri dere yataklarını karış karış tarıyor. Dalgıç ekipler de su altını tarayarak dere yataklarında kayıplardan iz aranıyor. Bölgedeki aramalar 2 farklı noktada yoğunlaştırılırken, dalgıç ekipleri de Karadeniz'de arama çalışmaları yürütüyor. Kadavra köpeklerinin de eşlik ettiği aramalarda yaklaşık 250 kişilik personel görev alıyor. Selde kayıplarının aileleri de bölgede hüzünlü bekleyişine devam ediyor.

'İNŞALLAH BULACAĞIZ'

Nurettin Akpınar, 'assuva' adlı yeraltı ve sualtı görüntüleme cihazı ile Harşit Çayında süren arama çalışmalarına katılıyor. Akpınar, 'Yeraltı ve su altında 50 metreye kadar 1 kilometre menzili olan bir cihaz. Bu cihaz aynı zamanda askeri kuvvetlerde sığınak mühimmat patlayıcı arama da kullanılıyor. Bu cihazla aynı zamanda ölü ya da canlı insanı toprak altında su altında bulabiliyoruz. Farklı bölgelerde arama çalışmalarına katıldık, bu cihaz sayesinde 8 cenaze çıkardık. Bize yapılan talep doğrultusunda buraya da hızlı bir şekilde geldik ve 2 gündür arama çalışmalarına devam ediyoruz. 'Assuva' isimli yüzde 100 yerli olan bu cihazı temin ettim ve talep olduğunda arama çalışmalarına katılıyorum. Toplam 10 kilometrelik alanı 2 günde 5 kilometresini taradık, hızlı bir şekilde tarama çalışmalarına devam ediyoruz inşallah bulacağız? dedi.