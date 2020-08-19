Son dakika gündem: Giresun'da dereye düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba öldü - Son Dakika

Son dakika gündem: Giresun'da dereye düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba öldü

Bir son dakika haberine göre Giresun'un Espiye ilçesinde dereye düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu.

Giresun'un Espiye ilçesinde dereye düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba boğuldu. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Soğukpınar beldesinde Gelevera Deresi ve Pangal Şelalesi'nin bulunduğu bölgeye ailesiyle gezmeye gelen Doğan Eyice (12), ayağının kayması sonucu suya düştü. Oğlunu kurtarmak için dereye atlayan baba Veli Eyice (40), kafasını taşa çarptıktan sonra suya battı. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkartılarak Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eyice'nin boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkartıldıktan sonra Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Doğan Eyice'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 21:59

Kaynak: AA

Son Dakika

Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu

Cumhurbaşkanlığı için adayı olacak mı? Akşener, merak edilen soruya Demirel'in efsane sözüyle yanıt verdi

Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi

Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı

Trabzonspor'dan Novak ve Sosa ile anlaşan Fenerbahçe, Nwakaeme'nin menajeriyle de görüştü

Fenerbahçe'den ayrılan Mauricio Isla, Brezilya ekibi Flamengo ile sözleşme imzaladı

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti

Otobüste maske takmayan kadın kendisini "Doktorum takma dedi" diye savundu

En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi

Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Ayasofya işlemeli forması Türk taraftarların tepkisini çekti

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1 yıllığına anlaştı

Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı

İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü

18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı

Yabancı uyruklu damat, kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü