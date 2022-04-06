Son dakika gündem: Giresun'da köyde çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir köyde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Şebinkarahisar Belediye Başkan Vekili Ömer Şentürk, AA muhabirine, Sultankonağı köyünde yangın çıktığına dair saat 13.00 sıralarında ihbar aldıklarını söyledi.

Bunun üzerine tüm itfaiye ekiplerini bölgeye yönlendirdiklerini belirten Şentürk, çıkış noktası ve nedeni henüz bilinmeyen yangında ilk tespitlere göre 4 ev, bir samanlık ve ahırın zarar gördüğünü kaydetti.

Şentürk, itfaiye ekiplerinin, alevlerin diğer yapılara sıçramaması ve yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Öte yandan, yangında dumandan etkilenen bir kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.