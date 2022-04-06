Son dakika gündem: Giresun'da köyde çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Son dakika gündem: Giresun'da köyde çıkan yangına müdahale ediliyor

06.04.2022 15:01
Son dakika gündem: Giresun'da köyde çıkan yangına müdahale ediliyor

Son dakika habere göre Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir köyde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir köyde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Şebinkarahisar Belediye Başkan Vekili Ömer Şentürk, AA muhabirine, Sultankonağı köyünde yangın çıktığına dair saat 13.00 sıralarında ihbar aldıklarını söyledi.

Bunun üzerine tüm itfaiye ekiplerini bölgeye yönlendirdiklerini belirten Şentürk, çıkış noktası ve nedeni henüz bilinmeyen yangında ilk tespitlere göre 4 ev, bir samanlık ve ahırın zarar gördüğünü kaydetti.

Şentürk, itfaiye ekiplerinin, alevlerin diğer yapılara sıçramaması ve yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Öte yandan, yangında dumandan etkilenen bir kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika gündem: Giresun'da köyde çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika gündem: Giresun'da köyde çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika gündem: Giresun'da köyde çıkan yangına müdahale ediliyor
Son dakika gündem: Giresun'da köyde çıkan yangına müdahale ediliyor

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Şebinkarahisar, Ömer Şentürk, Giresun, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Giresun'da köyde çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika


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