Giresun'da selde kaybolan 4 kişi aranıyor - Son Dakika

Giresun'da selde kaybolan 4 kişi aranıyor

Giresun'da selde kaybolan 4 kişi aranıyorGİRESUN'da sağanak sonucu meydana gelen, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Giresun'da selde kaybolan 4 kişi aranıyor

GİRESUN'da sağanak sonucu meydana gelen, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Sele kapılan ablası ve eniştesini arayan Süleyman Karakılıç, 'Devletin gücü arkamızda, kayıplarımızı bulduğumuz zaman bayramımız olacakö dedi.

Giresun'da, 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi. Selde 5'i asker, 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de kayboldu. 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü.

KAYIPLAR ARANIYOR

Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı kentte selde kaybolan operatör Ali Akbulut ile Umut Cantürk, Davut Akgün ve eşi Emine Akgün'ü arama çalışmaları sürüyor. Çevre illerden takviyeye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, polis balık adamlar ve belediye ekipleri dere yataklarını karış karış tarıyor. Dalgıç ekipleri de su altını tarayarak, dere yataklarında kayıplardan iz arıyor. Ekipler ayrıca Karadeniz'de de arama çalışmaları yürütüyor. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda yaklaşık 350 kişilik personel görev alıyor. Sel kayıplarının aileleri de bölgede hüzünlü bekleyişine devam ediyor.

'DEVLETİN GÜCÜ ARKAMIZDA'

Ablası Emine Akgün ile eniştesi Davut Akgün'ü arama çalışmalarına katılan Süleyman Karakılıç, 'Aramalar ilk gün gibi devam ediyor. AFAD, Jandarma ve devletin bütün kurumları burada çalışıyor. Şu anda kepçelerle yer altında arama yapılıyor. Aramalarda çember iyice daraldı. İnşallah ablam ve eniştemi en kısa zamanda bulacağız. Arama yapılan bölgeye her sabah 05.30'da geliyorum, gece 23.00'de eve gidiyorum. Devletin gücü arkamızda, kayıplarımızı bulduğumuz zaman bizim bayramımız olacakö dedi.

Giresun'da selde kaybolan 4 kişi aranıyor

Giresun, Dereli, Asker, Sel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Giresun'da selde kaybolan 4 kişi aranıyor - Son Dakika

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