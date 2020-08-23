Son dakika gündem: Giresun'daki sel bölgesi havadan görüntülendi - Son Dakika

Dereli ilçe merkezinden drone detayları Giresun 'un Dereli ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı. Yağışın ardından ilçe merkezinde çok sayıda iş yeri hasar gördü.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 13:33

Kaynak: AA

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