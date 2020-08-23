Son dakika gündem: Giresun'daki sel bölgesi havadan görüntülendi - Son Dakika
Son dakika gündem: Giresun'daki sel bölgesi havadan görüntülendi
Son dakika habere göre Dereli ilçe merkezinden drone detayları Giresun'un Dereli ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı.
Dereli ilçe merkezinden drone detayları Giresun'un Dereli ilçesinde sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu cadde ve sokaklar su altında kaldı. Yağışın ardından ilçe merkezinde çok sayıda iş yeri hasar gördü.
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23.08.2020 20:27:39. #1.12#
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