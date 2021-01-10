Gölcük'te atık aktarma istasyonu 2,5 milyon lira tasarruf sağladı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde çöp kamyonları, toplanan evsel atıkları İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'ye götürürken, çöpler ise atık aktarma istasyonunda toplanıyor. Burada toplanan atıklar özel bir TIR ile İZAYDAŞ'a taşınıyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, aktarma istasyonu sayesinde yılda 2,5 milyon lira tasarruf sağlanacağını söyledi.

Gölcük Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla inşa ettiği 'Katı Atık Aktarma İstasyonu' yaklaşık bir ay önce faaliyetine başladı. Kurulan istasyon sayesinde Gölcük Belediyesi'nin 18 aracı günde birkaç sefer yaptıkları İZAYDAŞ'a gitmek zorunda kalmıyor. Araçlar da yüzde 50 yakıt tasarrufu sağlıyor. Ayrıca araçlar daha az yol yapması nedeniyle amortisman ve zaman açısından da kazanç sağlıyor.