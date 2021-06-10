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Son dakika gündem: Gömeç'te hazine arazisinin satış kararına bölge halkı tepki gösterdi - Son Dakika

Son dakika gündem: Gömeç'te hazine arazisinin satış kararına bölge halkı tepki gösterdi

10.06.2021 14:11
Son dakika gündem: Gömeç'te hazine arazisinin satış kararına bölge halkı tepki gösterdi, System.String[]

Son dakika haber... Balıkesir'in Gömeç ilçesine bağlı Karağaç Mahallesi sınırları içinde bulunan hazineye ait 12 dönümlük arazinin satışa çıkarılmasına yöre halkı tepki gösterdi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesine bağlı Karağaç Mahallesi sınırları içinde bulunan hazineye ait 12 dönümlük arazinin satışa çıkarılmasına yöre halkı tepki gösterdi.

Artur-Karağaç yolu üzerinde bulunan ve dört tarafı yollarla çevrili olan üçgen biçimindeki 12 dönümlük arazinin 1 milyon 250 bin lira gibi düşük bir bedelle ihaleye çıkarılmasına vatandaşlar tepki gösterirken, Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam da arazinin satılmaması için konuyu mahkemeye götürdüklerini bildirdi.

Satışı yapılmak istenilen arazinin önünde toplanan yöre halkı, söz konusu alanda sosyal ya da spor tesisi kurulmasını ve halkın hizmetine sunulmasını talep eden Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ın öncülüğünde bir basın açıklaması yaptı.

Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Bütünşehir Yasası kapsamında Karaağaç beldesinin Gömeç'in bir mahallesi haline getirilmesinin ardından söz konusu alanın Hazine ve Maliye Bakanlığına devredildiğini kaydetti. 12 dönümlük arazinin 1 milyon 250 bin lira muhammen bedel karşılığında satışa çıktığını belirten Başkan Himam, "Oysa sanırsınız ki bu arazinin hemen yanı başından geçen Artur-Karaağaç yolu burada yok ve biz dağın başında zeytinliklerin ortasındayız. Çünkü ancak öyle bir yerde 12 dönümlük bir zeytinlik 1 milyon 250 bin lira bedelle satılabilir. Oysa şu anda burası çok daha değerli. Bir de tapuya şerh konulmuş. Bu alanı TOKİ kendi hizmetleri için kullanmıyorsa, satamaz. Yani bu arazi hazineye geri döner" ifadelerini kullandı.

Satış öncesinde ihalenin iptali için dava açtıklarının altını çizen Himam, "Çünkü biz buranın satılmasını ve bu ihaleyi istemiyoruz. Burası bu yörede yaşayan insanlara halı saha, kapalı spor salonu, mümkünse yüzme havuzu, hatta bir aquapark gibi sosyal tesislerle hizmet vermesini istiyoruz. Ama burasının bir gecekonduya dönebilecek şekilde özel bir şahsa verilmesini istemiyoruz" diye konuştu.

Gömeç Belediye Başkanı olarak kendisinin ve belediye yönetimindeki hiç kimsenin söz konusu alandan rant sağlamak gibi bir amaçlarının asla olamayacağını vurgulayan Mehmet İrem Himam şöyle devam etti:

"Tam tersi biz bu satışa ve buranın özelleştirilmesine karşıyız. Ama bu satışın yapılmasını isteyenler şu an burada değiller. Oysa yanlışlıkla Gömeç Belediyesi olarak ben burayı satıyor olsaydım, fırtına kopartılırdı. Bu bağlamda şunu çok merak ediyorum; burasının satılması konusunda ağzını bile açmayanlarla, özellikle de Karaağaçlı hemşerilerim, bu yörenin sokaklarında söz konusu satış gerçekleşirse o utançla nasıl dolaşacaklar çok merak ediyorum."

Basın açıklamasının ardından söz alan Karağaç'ın Bütünşehir Yasası öncesindeki ilk belediye başkanı Namık Doğan Adatepe de söz konusu arazinin kendi belediye başkanlığı döneminde belediyeye katıldığını kaydederek, "Burada imar alanı yok. Biz burasını spor alanı olması için tahsis etmiştik. Ben 70 yaşındayım. 60 yıldır bu bölgede ne olup bittiğini çok iyi bilirim. Bugün bu arazinin gizlice satışa çıkaranlar bugün burada olmalıydılar. Halkın haberi olmadan burayı devredenler, aynen halkın haberi olmadan bu alanı belediye devretmeleri lazımdı. Burası bizim malımız. Karaağaç'ın öz malı. Bizler bu alanda büyüdük. Burada hayvanlarımızı yetiştirdik. Şimdi bu insanlara yazık değil mi? Madem burada konut yapılmadı Çünkü söz konusu yasa kapsamında burada yapılacak binaların boyu 6 buçuk metreyi geçemezdi. Bu satış gerçekleşirse; yap-işlet-devret modeliyle birine devredilecek ve halkın öz malını birine satacaklar. Ben buradan Artur Sitesi yönetimine de sesleniyorum. Gelin Karaağaç halkıyla birlikte Gömeç Belediyesi'ne bu alanın devrini sağlayalım. Belediye de burada halkın hizmeti için sosyal tesisler kurabilsin. Çünkü bu yörenin insanı Artur Sitesi'nin içindeki sosyal ve sportif tesislerden yararlanamıyor. Bari burada bu kompleksler oluşturulabilsin" dedi.

Karaağaç Mahallesi Muhtarı Fahri Türk ve Gömeç Kent Konseyi Başkanı Ali Rıza Targay da söz konusu alanın birilerine rant alanı haline getirilmemesi için Gömeç Belediyesi ile mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerinin mesajını verdi.

Öte yandan konuyla ilgili AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ile AK Parti Gömeç İlçe Başkanı Eşref Uslu'nun da önümüzdeki günlerde açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.

Eyleme; Gömeç Belediye Meclis üyeleri Hüseyin Gazi Pişgin, Senay Çankaya, Gömeç Kent Konseyi Başkanı Ali Rıza Targay, Karağaç Mahallesi Muhtarı Fahri Türk, Gömeç Çiftçi Malları Koruma yönetim ve personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı. - BALIKESİR

Son dakika gündem: Gömeç'te hazine arazisinin satış kararına bölge halkı tepki gösterdi
Son dakika gündem: Gömeç'te hazine arazisinin satış kararına bölge halkı tepki gösterdi
Son dakika gündem: Gömeç'te hazine arazisinin satış kararına bölge halkı tepki gösterdi
Son dakika gündem: Gömeç'te hazine arazisinin satış kararına bölge halkı tepki gösterdi
Son dakika gündem: Gömeç'te hazine arazisinin satış kararına bölge halkı tepki gösterdi
Son dakika gündem: Gömeç'te hazine arazisinin satış kararına bölge halkı tepki gösterdi
Son dakika gündem: Gömeç'te hazine arazisinin satış kararına bölge halkı tepki gösterdi

Balıkesir, Karaağaç, Hisarcık, Gömeç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Gömeç'te hazine arazisinin satış kararına bölge halkı tepki gösterdi - Son Dakika


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