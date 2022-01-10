Son dakika gündem: GÖREVE GİDEN İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ 4 PERSONEL HAYATINI KAYBETTİ - HAVADAN GÖRÜNTÜLER - Son Dakika

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaza nedeniyle hayatını kaybeden 4 itfaiye personelinin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp kaza yerine gelen itfaiye personelinin yakınları ve meslektaşları ise ayakta durmakta güçlük çekti. Öte yandan kazanın olduğu bölge, dronla havadan görüntülendi.

'ARKADAŞLARIMIZ GÖREV ŞEHİDİDİR'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kazanın olduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Aktaş, "Öncelikle başımız sağ olsun. Gerçekten çok üzgünüz. 4 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailemizden 4 arkadaşımızı hakka uğurladık. Tabii Orhaneli ilçemizde yaklaşık 15-20 kilometre kala bir mesafede bir kaza haberi ekibimize iletiliyor ve arkadaşlarımız da kaza mahalline ulaşmak adına büyük bir gayretle yola çıkıyorlar ve tam da olay mahalline geldikleri anda kaza gerçekleşiyor. Açıkçası bu saatten sonrası sebep, neden, niçini sorgulamanın bir anlamı yok ama yere baktığımızda sıkıntılı bir yol değil. Geniş bir yol. Arabanın süratini arkadaşlarımızdan sorguladığımızda 48 kilometreyle kazanın gerçekleştiğini öğrendik. Araç hızlı değil. Yol, geniş bir yol. Belki bir miktar yağış olmasından kaynaklanan zeminde bir kayganlaşma söz konusu olabilir. Bilemiyoruz, vakit, saat gelmiş. Nihayetinde de kaza gerçekleşmiş. Gerçekten çok üzgünüm. Hepsi pırıl pırıl 4 arkadaşımız. Hepsi ekibimizin önemli adamlarından. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Acımız büyük. Bir kazaya müdahale etmek adına 4 evladımızı maalesef burada şehit verdik. Ben öyle kabul ediyorum. Arkadaşlarımız görev şehididir" dedi.