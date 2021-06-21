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Son dakika gündem: GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURAN LAVANTA, ÜRETİCİYE ALTERNATİF ÜRÜN OLDU - Son Dakika

Son dakika gündem: GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURAN LAVANTA, ÜRETİCİYE ALTERNATİF ÜRÜN OLDU

21.06.2021 17:26

Son dakika gündem haberi... MERSİN'de üreticiye alternatif ürün olarak dikimi yaygınlaşan kendine has görüntü ve kokusu ile dikkat çeken lavanta, üreticiye alternatif ürün haline geldi.

MERSİN'de üreticiye alternatif ürün olarak dikimi yaygınlaşan kendine has görüntü ve kokusu ile dikkat çeken lavanta, üreticiye alternatif ürün haline geldi.

Akdeniz kökenli bitki türü lavanta, Mersin'de üreticiye alternatif ürün haline geldi. Bölgede yetiştiriciliği artan lavanta kozmetik, ecza ve geleneksel tıp alanında kullanılması ile biliniyor. Merkez Toroslar ilçesi Musalı Köyü'nde 25 dönüm arazide lavanta yetiştiren Ziraat Mühendisi Sinan Berk, hasada başladı. Lavantanın Akdeniz'e özgü bir bitki olmasına rağmen henüz tam olarak yaygınlaşmadığını kaydeden Berk, 'Bölgede atadan kalma tarım ürünleri yetiştiriciliği yaygın. Buna alternatif olarak tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliğine başladım. 3 yıl lavanta diktim. 100 dönümlük arazide ilk olarak 25 dönüm dikerek deneme yaptım. Yıl sonunda 100 dönümün tamamına lavanta dikeceğim. Bu bölgede alternatif olarak değerlendirilen ender bitkilerden bir tanesi. Çok tanınıp bilinmiyor. Biraz da ürünün potansiyelini göstermek adına değerlendirdim. Tıbbi aromatik bitki tesisi kuruyorum, ürünü orada değerlendireceğim' dedi.

KOZMETİK VE ECZACILIK ALANINDA KULLANILIYOR

Lavantanın ekonomik getirisi yüksek bir ürün olduğunu belirten Berk, 'Eczacılık da dahil olmak üzere, kozmetik ve geleneksel tıp alanında bol miktarda kullanılmaktadır. Kendine has yapısı ile kadim zamanlardan beri bilinen ve özellikle fitoterapide kullanılan bir bitki olması nedeniyle tercih edilmektedir. En erken hasat dönemindeyiz. Bu bölge açısından büyük avantaj sağlayan bir özellik. Pazar değeri yüksek bir ürün' diye konuştu.

Kendine has görüntü ve kokusu ile dikkat çeken lavanta, ziyaretçilerine adeta görsel şölen oluşturuyor.

Son dakika gündem: GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURAN LAVANTA, ÜRETİCİYE ALTERNATİF ÜRÜN OLDU
Son dakika gündem: GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURAN LAVANTA, ÜRETİCİYE ALTERNATİF ÜRÜN OLDU
Son dakika gündem: GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURAN LAVANTA, ÜRETİCİYE ALTERNATİF ÜRÜN OLDU
Son dakika gündem: GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURAN LAVANTA, ÜRETİCİYE ALTERNATİF ÜRÜN OLDU

Akdeniz, Lavanta, Mersin, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURAN LAVANTA, ÜRETİCİYE ALTERNATİF ÜRÜN OLDU - Son Dakika


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