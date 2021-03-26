Son dakika gündem: Guatemala'daki Pacaya Yanardağı'nda meydana gelen patlama - Son Dakika

Son dakika gündem: Guatemala'daki Pacaya Yanardağı'nda meydana gelen patlama
26.03.2021 09:54
Bir son dakika haberine göre GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Pacaya Yanardağı'ndan detaylar Yerleşim yerlerine saçılan küller Bölge halkının külleri temizlemesi Bölgede yaşayan vatandaşlarla röportajLatin Amerika ülkelerinden Guatemala'da bulunan Pacaya Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından çevredeki yerleşim yerlerine...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Pacaya Yanardağı'ndan detaylar
Yerleşim yerlerine saçılan küller
Bölge halkının külleri temizlemesi
Bölgede yaşayan vatandaşlarla röportaj
Latin Amerika ülkelerinden Guatemala'da bulunan Pacaya Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından çevredeki yerleşim yerlerine gelen volkanik kum ve küller bölge halkı tarafından temizleniyor.
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