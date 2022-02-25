Son dakika gündem: Gümüşhane'de silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Gümüşhane'de silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

25.02.2022 17:46
Son dakika gündem: Gümüşhane'de silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika haberi... Gümüşhane'nin Torul ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında Güvenli köyünde B.Ü'nün evine operasyon düzenlendi.

Bomba arama köpeği "Maske"nin de kullanıldığı operasyonda 3 tüfek, 3 tabanca, ses tabancası, 2 tabanca kabzası ve çakı ile silahlara ait 7 şarjör ve 1130 mermi ve fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Ü'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı Son dakika gündem: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı DİYARBAKIR - Silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı DİYARBAKIR - Silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli yakalandı Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı Son dakika haberleri | Kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Gümüşhane'de silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
17:34 Altının kilogram fiyatı düşerek 863 bin 650 liraya geriledi
17:26 Ukrayna ve Rusya'dan gelen açıklamalarla Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 30 geriledi
17:22 Rasim Ozan Kütahyalı sonucu görünce baygınlık geçirdi! Barcelona eşleşmesi sevindirmedi
17:20 Aleyna Çakır davasında sonuç çıktı! Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis cezası verildi
17:17 Kameralara takılan görüntü akıllarda soru işareti bıraktı! Sovyetler Birliği bayrakları Rus tanklarında
16:58 Son dakika: Savaş akaryakıtı da etkiledi! Benzin ve motorine büyük zam, fiyat 17 lirayı geçti
16:58 Pique'den Galatasaray paylaşımı! Mesajla meydan okudu
16:37 Kim bu Ukraynalı Neonaziler, ordudaki güçleri ne? Onları neden hiç duymadık?
16:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli dizisinde bu akşam neler olacak?
16:30 Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov: Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 18:02:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Gümüşhane'de silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement