Üye Girişi
Son dakika gündem: Gümüşhane'nin Torul Baraj Gölü'nde su seviyesi 45 metre çekildi - Son Dakika

Son dakika gündem: Gümüşhane'nin Torul Baraj Gölü'nde su seviyesi 45 metre çekildi

11.12.2021 10:16

Son dakika haberler: - Gümüşhane'nin Torul Baraj Gölü'nde su seviyesi 45 metre çekildi Son yılların en yağışsız yaz mevsimini geçiren Gümüşhane'de enerji amaçlı yapılan Torul Baraj gölü havzasında su seviyesi 45 metre çekildi.

- Gümüşhane'nin Torul Baraj Gölü'nde su seviyesi 45 metre çekildi

GÜMÜŞHANE - Son yılların en yağışsız yaz mevsimini geçiren Gümüşhane'de enerji amaçlı yapılan Torul Baraj gölü havzasında su seviyesi 45 metre çekildi.

Küresel ısınma ve diğer etkenler nedeniyle son yıllarda su sorunun yaşanmaya başladığı Gümüşhane'de bu etkiden barajlarda nasibini almaya devam ediyor.

Vauk Dağından doğup Karadeniz'e dökülen ve geçtiği 160 kilometre boyunca derin vadilere hayat veren Harşit çayı üzerinde enerji üretimi için yapılan Torul Barajı ve Hidroelektrik Santrali gölünde yağışsız geçen yaz ve sonbahar mevsiminin ardından su seviyesi ciddi oranda düştü.

Türkiye'nin en hızlı ve gürül gürül akan çaylarından birisi olan ve zaman zaman meydana gelen sel felaketlerinde can kayıplarına neden olan Harşit Çayı üzerindeki baraj gölünde su seviyesi yaklaşık 45 metre dolayınca çekilirken, yaz ayları boyunca sular altında kalan evler de ortaya çıktı.

Baraj gölünün başlangıç noktasındaki çölü andıran havzada toprakta derin yarıklar oluşurken, sık sık esen rüzgar da dere yatağındaki kumu Köprübaşı ve Çamlıca mahallesindeki ev ve bahçelere taşıyor.

Bir kaç hafta öncesine kadar neredeyse kuruma noktasına gelen Harşit Çayının son günlerde yüksek kesimlerde gerçekleşen kar yağışının ardından debisinin bir miktar arttığı gözlenirken, bahar mevsiminde tamamı su altında kalan tarihi Torul köprüsü de su seviyesinin düşmesinin ardından ortaya çıktı.

Son yıllarda görülen bu manzarayı değerlendiren Çamlıca mahallesi sakinlerinden Kemal Bostanoğlu "Ben bu yaşıma geldim, yakın zamana kadar 1-2 metre kar yağar, bahara kadar kalırdı. Şimdi kar yok, su yok. Bu suyla biz ektiğimiz buğdayı, sebzelerimizi sulardık. Kaç yıldır kar yağmıyor. Su yok, kuraklık çok. Baraj bitince sıkıntı yaşıyoruz. Önceden Harşit Çayı çok temiz akıyordu. Baraj yapıldıktan sonra su bozuldu, pis, kesiliyor, rüzgar, kum, fırtınayla başbaşa kaldık ve mahalle sakinleri olarak bunaldık" dedi.

Enerji amaçlı olarak inşa edilen ve 2008 yılından beri faaliyet gösteren Torul Baraj gölünde su seviyesinin üçte bir oranında azaldığını belirten Kaya Çelik ise "Son yıllarda dünyamızda, ülkemizde olduğu gibi burada da kuraklık neticesinde sularda azalma, ürünlerde verim düştü. Su sorunu barajlarda olduğu gibi köylerimizde de var. Şuandaki su debisi eskiye göre üçte bir oranında azaldı. Kuraklığın neticesinde barajlardaki su seviyesi de düştü birçok kaynak suyu kurudu. Köylerde, ilçelerde su sorunları başladı. Özellikle yaz aylarında içme ve sulama suyunda çok ciddi sorunlar yaşadık" diye konuştu.

Son dakika gündem: Gümüşhane'nin Torul Baraj Gölü'nde su seviyesi 45 metre çekildi
Son dakika gündem: Gümüşhane'nin Torul Baraj Gölü'nde su seviyesi 45 metre çekildi
Son dakika gündem: Gümüşhane'nin Torul Baraj Gölü'nde su seviyesi 45 metre çekildi
Son dakika gündem: Gümüşhane'nin Torul Baraj Gölü'nde su seviyesi 45 metre çekildi

Gümüşhane, Enerji, Baraj, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Gümüşhane'nin Torul Baraj Gölü'nde su seviyesi 45 metre çekildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Polisler ona 10:06 Polisler ona "bukalemun" diyor! Hırsızlık için girmediği kılık yok!
Kerem Bürsin, HeForShe Hareketi'nin Türkiye sözcüsü oldu 09:55 Kerem Bürsin, HeForShe Hareketi'nin Türkiye sözcüsü oldu Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu 08:52 Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar 08:48 Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok 22:09 Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya 18:36 Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla 16:31 Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım 15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım

Son Dakika Haberleri
10:08 Kasasında tuvalet kağıdı saklıyor! Ünlü ekonomistten zamlara gönderme
10:05 Polisler ona "bukalemun" diyor! Hırsızlık için girmediği kılık yok!
09:59 Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar
09:58 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi
09:54 Kerem Bürsin, HeForShe Hareketi'nin Türkiye sözcüsü oldu
09:46 Selin Ciğerci'nin 13 milyon TL'ye aldığı arabası Türkiye'de sadece onda var!
09:44 Genç oyuncu dert yandı: Soyadımdan çok çektim!
09:38 Gonca Vuslateri "taciz" edildiğini söylemişti! Kurye de, ondan şikayetçi oldu
09:31 Sigorta parası için eşini kayalıklardan atmıştı! Eşinin yerine imza atmış!
09:04 Afganistan'da açlık krizi kardeşleri ayırdı! Afgan anne ikizlerinden birini sattı!
Kasasında tuvalet kağıdı saklıyor! Ünlü ekonomistten zamlara gönderme Kasasında tuvalet kağıdı saklıyor! Ünlü ekonomistten zamlara gönderme         
10:08
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
Doçent doktor "İklimle ilgili önlem alınmalı" diyerek Karadeniz'de önümüzdeki dönemde yaşanacakları sıraladı Doçent doktor "İklimle ilgili önlem alınmalı" diyerek Karadeniz'de önümüzdeki dönemde yaşanacakları sıraladı         
09:54
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu         
16:05
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 10:23:30. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Gümüşhane'nin Torul Baraj Gölü'nde su seviyesi 45 metre çekildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement