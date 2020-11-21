Son dakika gündem: GÜNDEM / 21 Kasım 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. olağan il kongreleri ile G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/13.30/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bornova Kültür Merkezi'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelecek, deprem bölgesindeki alanları inceleyecek.

(İzmir/12.30/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Bakırköy ve Fatih ilçe kongrelerine katılacak.

(İstanbul/15.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Afyonkarahisar 7. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ile Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Gar Tramvay Hattı'nın temel atma törenlerinde yer alacak, Kayseri Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Kayseri/12.00-14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 4'üncü alışveriş merkezi kütüphanesi olarak okurlarıyla buluşacak Akyaka Park AVM Kütüphanesi'nin açılışını yapacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında yurt genelinde 20.00'de başlayacak ve yarın 10.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek Yıldızlar 17 Yaş Altı, Gençler, Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası'nın büyük erkekler flöre madalya törenine katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi başlayacak, Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş-Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği- Fenerbahçe ve Yukatel Denizlispor- Gaziantep FK maçları yapılacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Ankara/Denizli/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'in 10. haftası Altınordu- İstanbulspor, Beypiliç Boluspor- Ankaraspor, Bursaspor- Adanaspor, Giresunspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/Bolu/13.30/Bursa/16.00/Giresun/19.00) (Fotoğraflı)

4- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun aylık olağan toplantısı çevrim içi yapılacak.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Türk milli takımlarının da mücadele ettiği Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota veren Avrupa Judo Şampiyonası, Çekya'da sona erecek.

(Prag/12.00)

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası OGM Ormanspor- Darüşşafaka Tekfen, Pınar Karşıyaka-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Galatasaray- Türk Telekom ve Lokman Hekim Fethiye Belediyespor- Aliağa Petkimspor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/İzmir/15.15/İstanbul/17.30/Muğla/20.00) (Fotoğraflı)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası Samsun Canik Belediyespor-OGM Ormanspor, Birevim Elazığ İl Özel İdare- Bellona Kayseri Basketbol, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor- Hatay Büyükşehir Belediyespor, İzmit Belediyespor-Galatasaray ve Fenerbahçe Öznur Kablo-BOTAŞ maçlarıyla başlayacak.

(Samsun/13.00/Elazığ/14.00/Mersin/15.00/Kocaeli/15.15/İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Arhavi Voleybol- Tokat Belediye Plevne, Bursa Büyükşehir Belediyespor- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçları yapılacak.

(Artvin/13.00/Bursa/Yozgat/16.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında VakıfBank- Türk Hava Yolları, Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/14.00/17.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın 3. tur rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Yalıkavakspor'u konuk edecek.

(İzmir/17.00) (Fotoğraflı)

11- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 3. eleme turunda Kastamonu Belediyespor, tek maç eleme usulüyle oynanacak karşılaşmada Macaristan'ın DVSC Schaeffler takımını ağırlayacak.

(Kastamonu/13.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR- "İlk defa ölmekten korktum"

Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan Dahiliye Uzmanı Doktor Canan Sabay, koronavirüs nedeniyle yatırıldığı hastanede çocuklarına kavuşacağı günü bekliyor

Dr. Sabay:

"İlk defa ölmekten korktum. Nefes alamadan ölmek çok zor bir şey. Allah kimseye yaşatmasın. Ben o kadar önem vermeme rağmen hastalandım. Saatlerce kafede oturan, dükkandan elbise almak için zaman harcayanlara diyecek bir şey bulamıyorum"

"En çok çocuklarımı özledim, inşallah 10 güne kadar kavuşuruz diye temenni ediyorum. Beni böyle görünce çok üzülüyorlar, o yüzden sadece iyi olduğum zamanlarda onları arayabiliyorum"

(Efsun Erbalaban Yılmaz/İzmir)

2- MEB'den Öğretmenler Günü'ne ilk çevrim içi kutlama programı

Öğretmenler Günü'nün bu yılki etkinliklerinde, 81 ilden fark yaratan öğretmenler yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Başkentte ağırlanmayacak ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu öğretmenlerle canlı bağlantılarla bir araya gelecek

İlk kez çevrim içi ortamda, tüm öğretmenlere yönelik müzik dinletileri, sokak röportajları, konserler, sinema filmleri, sanal müze gezileri, kısa film, anı, resim, şiir, deneme hikaye, akıl ve zeka oyunları yarışmaları, emekli öğretmenlerle söyleşiler, öğretmenlerin öğrenim hikayelerini içeren planlama yapıldı

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı:

"24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerinin takip edilebildiği "https://ogretmen.meb.gov.tr/24kasim//" internet adresini kullanıma açtık. Şu ana kadar düzenlediğimiz etkinliklere katılım sağlayan öğretmen sayısı 750 bini geçti"

(Selma Kasap-Ankara)

3- Milli Savunma Bakanlığı bilgisayarları yerli işletim sistemine geçiyor

Bakanlık ile HAVELSAN arasında Pardus Göç, Bakım ve İdame Hizmeti Projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı

Bakanlıkta 2009'dan itibaren kullanılan Pardus Sistemi'ne ilave olarak yaklaşık 10 bin bilgisayarın yerli işletim sistemine geçişi sağlanacak.

(Göksel Yıldırım/Ankara)

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