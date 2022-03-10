Son dakika gündem: Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

10.03.2022 21:43
Son dakika gündem: Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü

Son dakika haberi... Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ramaphosa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Putin ile Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik konuları ele aldıklarını ifade etti.

Cyril Ramaphosa, görüşmede, çatışmanın, çözüme yardımcı olabilecek kurumların da desteğiyle, taraflar arasında arabuluculuk ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğine olan inancını Putin'le paylaştığını belirtti.

Putin'in de Güney Afrika'nın dengeli tutumunu takdir ettiğini aktaran Ramaphosa, Rusya ile iyi ilişkileri bulunan ve BRICS üyesi olan Güney Afrika'nın çatışmanın çözümüne yönelik arabuluculuk rolü oynamaya yaklaştığını bildirdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletlerin (BM) geçen hafta aldığı Rusya'yı kınama kararına ilişkin oylamada çekimser kalmıştı.

BRICS üyesi Güney Afrika, Rusya'nın kıtadaki önemli ortakları arasında yer alıyor.

İsmini Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın İngilizcedeki baş harflerinin birleştirilmesinden alan BRICS grubu, üye ülkeler arasında diplomatik, güvenlik ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini amaçlıyor.

YORUMLAR
500

Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Güney Afrika, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü - Son Dakika


Son Dakika
21:32 Dakikalar içinde sildi! Şeyma Subaşı'ndan çıplak poz
21:28 Açıklama geldi! Atletico Madrid tarafından Barcelona maçında 2 futbolcu göz hapsinde olacak
20:58 Zelenski "Bizden sonra sırada onlar var" dedi, ülke alarma geçti! Silah satın almaya başladılar
20:51 Chelsea vurgun üstüne vurgun yiyor! Bilbordlar kaldırılıyor
20:40 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 140 kişi hayatını kaybetti, 29 bin 492 yeni vaka tespit edildi
20:00 Ukraynalı kanser hastası çocuklar Avrupa'da tedavi altına alındı
19:56 Maçın başlamasına saniyeler kala aklına geldi! Süpürge sayesinde sorun çözüldü
19:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüştü! Ukrayna-Rusya savaşı ele alındı
19:32 Bu saatlere dikkat edin! Bakan Karaismailoğlu kar yağışı için uyardı
19:31 Alpaslan Öztürk'ten Adama Traore için olay sözler: Kendimi o canavara karşı test etmek istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 21:49:48. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement