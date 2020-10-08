Son dakika gündem: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 685 bini geçti - Son Dakika

Son dakika gündem: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 685 bini geçti

08.10.2020 02:01
Son dakika gündem: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 685 bini geçti, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1913 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 685 bin 155'e yükseldi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 1913 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 685 bin 155'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 145 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Virüs kaynaklı ölüm sayısının 17 bin 248 olduğu ülkede, Kovid-19 vaka sayısı, 1913 artışla 685 bin 155'e ulaştı.

Bugüne kadar 4 milyon 318 bin 514 testin yapıldığı Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, virüse yakalananlardan 618 bin 127'si iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde tespit edilirken, en az vaka tespiti ve ölüm Northern Cape bölgesinde gerçekleşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.

Sağlık Bakanlığı, Güney Afrika, Afrika, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 685 bini geçti - Son Dakika

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