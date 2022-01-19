Son dakika gündem: Güney Afrika'da Parlamento yangını şüphelisinin akıl hastanesine sevki iptal edildi - Son Dakika

Güney Afrika'da yüksek mahkeme, 2 Ocak'ta meydana gelen Parlamento yangını şüphelisi Zandile Mafe'nin akıl hastanesine sevk edilmesi kararını iptal etti.

Cape Town Sulh Ceza Mahkemesi, daha önce, paranoid şizofreni teşhisi koyulan Mafe'nin yargılanmaya uygun olup olmadığını belirlemek için Valkenberg Hastanesi'nde 30 gün gözetim altında bulunmasına karar vermişti.

Western Cape Yüksek Mahkemesi Başkanı Yargıç John Hlophe, Mafe'nin psikiyatrik gözlem için sevk edilmeden önce hiç sorgulanmamış olmasının hukuk dışı olduğu gerekçesiyle, alt mahkemenin aldığı bu kararın iptaline karar verdi.

Yargıç Hlophe, Mafe'nin bir ıslahevine yerleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Parlamento binasında 2 Ocak'ta çıkan yangında, tarihi eski meclis binasının çatısı yanmış, alevlerin diğer bölümlere sıçramasıyla çok sayıda ofis kullanılamaz hale gelmişti.