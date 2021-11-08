Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021 - Son Dakika

Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren sürecin detayları, ATM'den para çekmek isteyen vatandaş, hesabındaki 600 bin TL'yi görünce neye uğradığını şaşırdı gibi son dakika gündem haberleri, ve daha fazlası için bu sayfayı takip edebilirsiniz.

İSTANBUL'DA GÖRÜLEN YABANCI PLAKALI ARAÇLARIN DETAYI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul caddelerinde görülen ve sayıları her geçen gün artan yabancı plakalı lüks araçlar büyük merak uyandırıyor. Bu araçlarla ilgili konuşan Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, yabancı plakalı otomobillerin sayısındaki artışın temel nedenlerinin pandemide esnetilen giriş çıkış kuralları, yoğun göç ve yabancı öğrenci sayısındaki artış olduğunu söyleyip, araçların ülkeye giriş yollarını anlattı.

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ATM'DEN PARA ÇEKMEK İSTEYEN ADAM, GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞAŞTI KALDI

Kırıkkale'de para çekmek için ATM'ye giden Emre Akçeşme isimli vatandaş, hesabına yanlışlıkla 600 bin TL yatırıldığını gördü. "Dünya benim için 10 saniyeliğine durdu" yorumunu yapan Akçeşme, banka yetkilileriyle iletişime geçerek parayı sahibine teslim etti.

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İŞTE KARABAĞ ZAFERİ'NİN DETAYLARI

Azerbaycan, 30 yıllık Ermenistan işgaline son verdiği "Zafer Günü"nün birinci yıl dönümünü kutluyor. Türk SİHA'larının damga vurduğu 44 günlük savaş, Ermenistan'ın yenilgiyi kabul edip anlaşma imzalamasıyla son buldu. İşte adım adım zafere giden süreçte yaşananlar.

