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Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021 - Son Dakika

Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021

08.11.2021 10:50
Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021

08.77.2021 tarihinde gündemde yer alan siyasi, 3. sayfa ve güncel olaylardan derlenen haberlerimiz bu sayfada yer almaktadır. Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, Türkiye'de görülen lüks araçlar hakkında konuştu, Atm'den para çekmek isteyen adam, hesabındaki parayı görünce kısa süreli şok yaşadı gibi gündemde yaşanan son dakika haberlere buradan erişebilirsiniz.

Karabağ zaferinin yıl dönümünde, Azerbaycan'a zaferi getiren sürecin detayları, ATM'den para çekmek isteyen vatandaş, hesabındaki 600 bin TL'yi görünce neye uğradığını şaşırdı gibi son dakika gündem haberleri, ve daha fazlası için bu sayfayı takip edebilirsiniz.

İSTANBUL'DA GÖRÜLEN YABANCI PLAKALI ARAÇLARIN DETAYI ORTAYA ÇIKTI

Son dakika gündem haberleri!/ 08.11.2021

İstanbul caddelerinde görülen ve sayıları her geçen gün artan yabancı plakalı lüks araçlar büyük merak uyandırıyor. Bu araçlarla ilgili konuşan Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, yabancı plakalı otomobillerin sayısındaki artışın temel nedenlerinin pandemide esnetilen giriş çıkış kuralları, yoğun göç ve yabancı öğrenci sayısındaki artış olduğunu söyleyip, araçların ülkeye giriş yollarını anlattı.

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ATM'DEN PARA ÇEKMEK İSTEYEN ADAM, GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞAŞTI KALDI

Son dakika gündem haberleri!/ 08.11.2021

Kırıkkale'de para çekmek için ATM'ye giden Emre Akçeşme isimli vatandaş, hesabına yanlışlıkla 600 bin TL yatırıldığını gördü. "Dünya benim için 10 saniyeliğine durdu" yorumunu yapan Akçeşme, banka yetkilileriyle iletişime geçerek parayı sahibine teslim etti.

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İŞTE KARABAĞ ZAFERİ'NİN DETAYLARI

Son dakika gündem haberleri!/ 08.11.2021

Azerbaycan, 30 yıllık Ermenistan işgaline son verdiği "Zafer Günü"nün birinci yıl dönümünü kutluyor. Türk SİHA'larının damga vurduğu 44 günlük savaş, Ermenistan'ın yenilgiyi kabul edip anlaşma imzalamasıyla son buldu. İşte adım adım zafere giden süreçte yaşananlar.

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Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021

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Son Dakika Güncel Son dakika gündem haberleri! / 08.11.2021 - Son Dakika


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