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Son dakika gündem haberleri - Son Dakika

Son dakika gündem haberleri

01.12.2021 14:17
Son dakika gündem haberleri

"Enerji Bakanlığı, sokak lambaları kararından döndü", "Bülent Arınç'tan Ahmet Hakan'a yaylım ateşi", "Canlı yayında Halk Ekmek kavgası yaşandı" gibi son dakika gündem olaylarından derlenen haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

" PKK'ya darbe! Çukur eylemlerinin planlayıcıları öldürüldü", "Dünyanın en ucuz ve pahalı şehirleri açıklandı", "İETT şoförüyle ambulans sürücüsü arasında yol tartışması" gibi son dakika gündem haberleri ve daha fazlası için haberimizi takip edebilirsiniz.

ENERJİ BAKANLIĞI, SOKAK LAMBALARI KARARINDAN DÖNDÜ!

Son dakika gündem haberleri

FOV TV ekranlarında program sunan İsmail Küçükkaya, yayın sırasında Enerji Bakanlığı tarafından arandıklarını açıkladı. Buna göre sokak lambalarının normal periyodundan 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülmesi uygulamasının sona erdiğini duyurdu.

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BÜLENT ARINÇ'TAN AHMET HAKAN'A YAYLIM ATEŞİ

Son dakika gündem haberleri

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a sosyal medya hesabından yanıt verdi. Arınç, "Patronlarının himmeti ile geldiğin son noktada basın hayatımızın en köklü gazetelerinden birini tam bir magazin ve bulvar gazetesi haline getirdin" dedi

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KILIÇDAROĞLU'DAN "CUMHURBAŞKANI OLURSANIZ DOLARI NASIL DÜŞÜRECEKSİNİZ?" SORUSUNA CEVAP

Son dakika gündem haberleri

FOX TV ekranlarında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı olursanız doları nasıl düşüreceksiniz?" sorusunu cevapladı. Bunun formülünün basit olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Güven verdiğiniz andan itibaren her şey çözülür" ifadelerini kullandı.

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CANLI YAYINDA HALK EKMEK KAVGASI YAŞANDI!

Son dakika gündem haberleri

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programında gergin anlar yaşandı. CHP'li Çiçek'in Halk Ekmek sorusu üzerine konuşan İBB AK Parti Meclis Üyesi Kaynar'ın "Bu bekleyenler, gerçekten ekmek için mi sırada bekliyorlar?" sözleri CHP'lilerin tepkisini çekti.

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PKK'YA DARBE! ÇUKUR EYLEMLERİNİN PLANLAYICILARI ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terörü bitirmeye yönelik adımları sürüyor. MİT ve TSK son olarak Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla 2015'teki çukur eylemlerinin planlayıcılarından PKK/KCK'lı terörist Renas Ermeğan ile Nevzat Durmuş öldürüldü.

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İETT ŞOFÖRÜYLE AMBULANS SÜRÜCÜSÜ ARASINDA YOL TARTIŞMASI!

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Bayrampaşa'da İETT şoförü, yol verme tartışması yaşadığı ambulans sürücüsünü arasında fiziksel şiddetin de olduğu bir kavga yaşandı. Araya yolcuların girmesiyle kavga son bulurken, o anlar kamera ile kayıt altına alındı.

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HERKES METROYLA İSTANBUL'U GEZEN GİZEMLİ ASTRONOTU MERAK EDİYOR

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İstanbullu, gizemli astronotun kim olduğunu merak ediyor. Önceki gün Astronot kıyafetiyle rutin bir İstanbullu gibi akbil basarak metroya giden vatandaş, yolcuların ilgisiyle karşılaştı. Astronotu görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi. Kimi vatandaş fotoğraf çekerken kimisi de astronot ile fotoğraf çektirdi. M2 Yenikapı- Hacıosman metro hattındaki birçok durakta mola da veren astronot, Haliç durağında inerek İstanbul'un tarihi manzarasını izledi.

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DÜNYANIN UCUZ VE PAHALI ŞEHİRLERİ AÇIKLANDI!

Son dakika gündem haberleri

The Economist, Dünya Çapında Yaşam Maliyeti 2021 raporunu bugün yayımladı. Rapor, dünyanın en pahalı şehirleri listesinde bu yıl büyük değişikliklerin olduğunu ortaya koydu. Koronavirüs, bu değişikliğin başlıca nedeni olurken şehirlerdeki enflasyon oranı yüzde 3,5 olarak ölçüldü.

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Bülent Arınç, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem haberleri - Son Dakika


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