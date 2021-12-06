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Son dakika gündem haberleri - Son Dakika

Son dakika gündem haberleri

06.12.2021 13:56
Son dakika gündem haberleri

"Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı", "Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor", "Dünyanın ilk insansız tanker uçağı, uçak gemisine konuşlandırıldı" gibi son dakika gündem olaylarından derlenen haberlere bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

"5 partiden mecliste grubu olmayan partilere dakika jesti", "Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu", " Almanya'da Türk camisine ırkçı saldırı: Kapısına domuz başı asıldı" gibi son dakika gündem haberleri ve daha fazlası için haberimizi takip edebilirsiniz.

UZMANLAR, OMİCRON VARYANTININ YENİ BELİRTİSİNİ PAYLAŞTI: BOĞAZDA KAŞINTI

Son dakika gündem haberleri

5 milyona yakın kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs yeni varyantlarla dünyaya korku salmaya devam ediyor. Delta varyantından çok daha bulaşıcı olduğunu dile getiren Omicron'un baskın varyant haline geleceği ifade edilirken, bilim insanları yeni varyantla ilgili gündem yaratacak bilgiyi de verdi. Omicron'da olağandışı semptomlarla karşılaştıklarını belirten uzmanlar, diğer varyantlardan ayırt edici semptomun boğazda kaşıntı hissi olduğunu söyledi.

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5 PARTİDEN MECLİSTE GRUBU OLMAYAN PARTİLERE DAKİKA JESTİ

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Bugün başlayacak bütçe görüşmeleri için Meclis'te grubu bulunan 5 siyasi parti, 1-4 milletvekiliyle temsil edilen diğer partilere de söz hakkı tanıyacak. CHP, kendi süresini DEVA Partisi ve Saadet Partisi'yle; AK Parti ise BBP, Memleket Partisi ve Zafer Partisi temsilcileriyle süre paylaşımı yapacak.

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ACİL SERVİSTE YAŞANAN MASKE TARTIŞMASI GÜNDEM OLDU

Son dakika gündem haberleri

Sakarya Yenikent Hastanesi acil servisinde yaşanan maske tartışmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Gözünün arkasına lens kaçtığını öne süren bir kadının, doktorun tüm uyarılarına rağmen maske takmamakta ısrar etmesi sonrasında ortam bir anda gerilirken, kadının cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği video büyük tartışma yarattı. Kullanıcıların yoğunlukla "Doktor beyin sabrına hayran kaldım" ifadesini kullandıkları dikkatlerden kaçmadı.

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ÇARŞAMBA GÜNÜ 12 İLDE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Son dakika gündem haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Aralık Pazartesi günü tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Güncel raporda Akdeniz ve Ege Bölgeleri için aşırı yağış ve sel uyarısı yapılırken, Doğu'da ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kar beklendiği duyuruldu. Çarşamba günü Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan Van, Ağrı ve Kars'ta kar yağışı bekleniyor.

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ULUDAĞ'DA MAHSUR KALAN AMATÖR DAĞCILAR KURTARILDI

Son dakika gündem haberleri

Kış aylarının gözde merkezleri arasında yer alan Uludağ'a gezmek için çıkan ve orada mahsur kalan 3 amatör dağcının, -10 derece elbise ve çoraplarını yakarak hayatta kaldıkları ortaya çıktı.

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30 GÜN BOYUNCA TRAFİĞİ KİLİTLEYECEK ÇALIŞMA BAŞLADI

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Ataşehir D-100 Karayolu'nda alt geçit çalışmaları sebebiyle Kadıköy istikameti trafiğe kapatıldı. 30 gün sürecek çalışma nedeniyle trafik akışı geçici olarak yan yoldan sağlanırken, yoğun trafik oluştu.

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ABDULKADİR SELVİ: KALABALIK MİTİNG YAPMAK SEÇİMİ KAZANMAK ANLAMINA GELMEZ!

Son dakika gündem haberleri

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi CHP'nin Mersin mitingine dair yaptığı yorumda "AK Parti ekonomiyi düzeltirse kimse önünde duramaz. Seçim sonuçlarını sokaklar değil, sofralar belirler" dedi.

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AK PARTİ'DE 6 VEKİL İSTİFA EDEBİLİR İDDİASI

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Avrasya Araştırma Şirketi'nin Başkanı Kemal Özkiraz, 'Bu ay sonuna doğru 6 milletvekilinin istifa edeceğini duyduk'' dedi. Özkiraz ayrıca ''Şubat ayından itibaren AKP'de büyük kopuşlar göreceğiz'' ifadelerini kullandı.

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DÜNYANIN İLK İNSANSIZ TANKER UÇAĞI, UÇAK GEMİSİNE KONUŞLANDIRILDI

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Dünyada ilk insansız tanker uçağı olma ünvanına sahip olan MQ-25 Stingray ilk kez test için bir ABD uçak gemisine konuşlandı. Boeing tarafından tasarlanıp geliştirmeye başlanan MQ-25 Stingray, F/A-18'de bulunan bazı parçalar kullanılarak oluşturuldu. Radara yakalanmayacak şekilde dizayn edildiği öne sürülen MQ-25, içinde personel barındırmayacağı için bu konuda daha avantajlı duruyor.

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ALMANYA'DA TÜRK CAMİSİNE IRKÇI SALDIRI

Son dakika gündem haberleri

Almanya'nın Dortmund kentinde kimliği belirsiz bir kişi, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Eving Selimiye Camisi'nin kapısına domuz başı astı.

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Son Dakika Güncel Son dakika gündem haberleri - Son Dakika


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