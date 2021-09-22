Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son güncel haberler - Son Dakika

TEKNOFEST'te Gökbey helikopteri gösterisi, hava sıcaklığında yaşanan ani düşüş gibi son dakika gündem haberlerini bulabileceğiniz bilgiler burada yer almaktadır.

EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN YAPTIKLARI PES DEDİRTTİ

Kırıkkale'de ehliyet sınavında giren bir adayın kopya çekmek için maskesine gizli kamera kulağına ise böcek ismi verilen özel bir dinleme cihazı yerleştirmiş, adayın şüpheli tavırlarından şüphelenilince kurduğu düzenek fark edilmişti. Sürücü adayının daha önceden 6 defa girdiği sınavdan başarısız olunca 9 bin liraya bu düzeneği kurdurduğu, ehliyetsiz araç kullanmaktan da 15 bin liraya yakın defalarca ceza yediği ortaya çıktı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alınan iki şahsın da kulak içine gizlediği "böcek" adı verilen özel dinleme cihazı, maske içerisine gizlenmiş kamera, taşınabilir wifi cihazı, SIM kart olan alıcı, kulaklık pili, 4 SIM kart muhafazası, cımbız, flash bellek ve cep telefonu ele geçirildi. Haberin devamı için tıklayın!

METEOROLOJİ SAĞANAK YAĞIŞ İÇİN UYARI VERDİ

Son dakika haberine göre, Meteoroloji'nin yayınladığı raporda hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 4-8 derece arasında düşmesi bekleniyor. Bu akşam saat 20:00'den sonra İstanbul'da etkili olacak ve yarın öğlen saatlerine kadar devam edecek sağanak yağışlar neticesinde megakentte sıcaklıklar 17 dereceye kadar düşecek. Türkiye'nin birçok yerinde etkili olacak yağışların cuma gününden itibaren yurdu terk edeceği tahmin ediliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumuna ilişkin son gelişmeleri aktardı. İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamaları; İstanbul'daki kuvvetli yağış ise akşam meydana gelecek. Akşam 7-8'den sonra... Bu akşam 3 yerde kuvvetli yağış var. Biri Rize- Artvin, biri İstanbul, biri de İskenderun'un çevresi, Hatay, Osmaniye ve Adana civarlarında. Bugün sıcaklıklar 23 derece civarında, daha tam soğumadı esasında. Bu akşamdan itibaren soğuma olacak. Geçen yayınımızda 19 dereceye düşer dedik. Ama 19'un da altına düşecek büyük ihtimalle yarın İstanbul'da. Yani 17'nin de altına düşme ihtimali var. Soğuk hava dalgası bu şekilde devam edecek. Haberin devamı için tıklayın!

HAYVAN SAHİPLENMEK İSTERKEN DOLANDIRICILARIN AĞINA TAKILDI

Dolandırıcıların yeni hedefi hayvanseverler oldu. İddiaya göre, Maltepe'de yaşayan S.T. isimli genç kadın ücretsiz hayvan sahiplendiren bir site üzerinden almak istediği cins köpek için ilan sahibiyle iletişime geçti. İlanı veren şüpheli şahıs, S.T. ile anlaşmaya vardı. Birkaç gün sonra genç kadını arayan şüpheli, kendisinin Londra'da yaşadığını, köpeğini Türkiye'ye gönderebilmesi için bazı evrak masraflarının olduğunu belirterek, bir miktar para göndermesini istedi. Parayı göndermesine rağmen köpeği gelmeyen S.T., karşı taraf ile iletişime geçtiğinde ise hayatının şokunu yaşadı. Haberin devamı için tıklayın!

GÖKBEY HELİKOPTERİ TEKNOFEST'E ÖZEL UÇUŞ GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Yüz binlerce katılımcının yer almasının beklendiği TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bugün başladı. Etkinlikte bilim ve teknolojik gösterimlerin yanı sıra Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği savunma sanayi ürünleri de sergilenecek. TUSAŞ tarafından geliştirilen GÖKBEY ve AKSUNGUR ilk kez uçuş gösterisi yapacak. Haberin devamı için tıklayınız!

ÜMİTCAN UYGUN YANINDA ÖLEN ESRA HANKULU OLAYINDA YENİ GELİŞME

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un aynı evde kaldığı 25 yaşındaki Esra Hankulu ölü bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Esra Hankulu ve Ümitcan Uygun ile olay gecesi aynı evde bulunan Dilan C. ve Furkan G.'nin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olarak değerlendirilen Ümitcan Uygun, bir kez daha benzer bir olayla gündeme gelmişti. Uygun ile aynı evde kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli kadının ölü bulunması sonrasında Ümitcan Uygun tutuklanmıştı. Haberin devamı için tıklayınız!