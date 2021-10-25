Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar - Son Dakika

Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülen Münevver Karabulut cinayetinde yıllar sonra itiraf geldi, kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü gibi haberlere bu sayfadan erişebilirsiniz.

SON DAKİKA: KAMU BANKALARI KREDİ FAİZ ORANLARINI DÜŞÜRDÜ

Son dakika gelen bilgilere göre, Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası kamu bankalarından beklenen hamle geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirime gitti. Yarından itibaren konut kredilerinde 1 milyon TL altı tutarlarda %1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda %1,34 faiz uygulanacak.

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MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİNDE YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut'un avukatlığını üstlenen Rezan Epözdemir'den yıllar sonra itiraf geldi. Epözdemir, o dönem davadan çekilmesi için kendisine 3 milyon euro teklif edildiğini dile getirdi.2009 yılında Türkiye'yi kasıp kavuran Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Karabulut'un avukatlığını üstlenen Rezan Epözdemir, yıllar sonra kendisine gelen teklifle ilgili bir itirafta bulundu.



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SİVAS'TA PATLAYAN BORU, CADDEYİ ESİR ALDI

Sivas'ta esnaf dükkanlarının yer aldığı Kepenek caddesinin altındaki içme suyu ana borusu patladı. Borunun patlamasıyla binlerce metreküp su kısa sürede caddeye dolarken, dükkanları da su bastı. Olaydan haberdar olan esnaf, dükkanlarına koşup mallarını kurtarmaya çalıştı. Sivas'ta Kepenek caddesinde gece yarısı, caddenin hemen altından geçen içme suyu ana borularından biri patladı. Patlayan borudan çevreye yayılan binlerce metre küp su şehrin altını üstüne getirdi. Kısa sürede sel ve su taşkınlarını andıran görüntüler oluştu, dükkanları su bastı.



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KABİNE TOPLANTISI BUGÜN GERÇEKLEŞEK

Kabine toplantısı, Erdoğan başkanlığında pazartesi günü yapılacak. Kritik toplantının ana gündem maddesi, Erdoğan'ın 10 büyükelçinin "istenmeyen isim" ilan edilmesi için verdiği talimat ve koronavirüs salgını olacak. Toplantıdan sonra Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasını yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında pazartesi günü Beştepe'de toplanacak. Bu ayın sonunda İtalya'nın Başkenti Roma'da yapılacak olan G20 Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar Kabine toplantısında görüşülecek. Ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

