Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan güncel olaylar - Son Dakika

Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 kişi sınır dışı edilecek, kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Kız arkadaşını ormanlık alanda öldüren cani, genç kızın cansız bedenini Emniyet Müdürlüğünün bahçesine bıraktı gibi gündem olaylarından derlenen haberlere buradan erişebilirsiniz.

KAMYONET VE TIR ÇARPIŞTI

Ankara'nın Haymana ilçesinde kamyonet ile tır çarpıştı. Yaşanan kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Haymana'ya bağlı Çalış Mahallesi yolu üzerinde edinilen bilgilere göre Ali Ç., idaresindeki kamyonet, karşı yönden gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen tır ile çarpıştı.

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BAKAN KOCA, VAKA SAYILARI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bilim Kurulu'nda varılan sonucu 5 madde halinde paylaşan Bakan Koca, vatandaşlara bir müjde de verdi. Koca, "Çok yakında günlük vaka sayılarının düştüğünü de göreceğiz" sözlerine yer verdi. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, toplantının ardından YouTube üzerinden açıklamalarda bulundu.

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MUZ YEME VİDEOSUNU ÇEKEN 7 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, sosyal medyada bazı kullanıcıların başlattığı muz yeme akımı ile ilgili açıklamada bulundu. Buna göre; provokatif muz yeme videosu çeken 7 şahıs, adli işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek. Sokak röportajında bir vatandaşımız muz alamadığını dile getirdi. Bu söylemlerin üzerine Suriyeli sığınmacılar video paylaşım sitelerinde "Muz yeme" akımı başlattı. Sosyal medyada peş peşe yayılan görüntülerle ilgili İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.