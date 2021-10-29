Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmeleri - Son Dakika

Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu, tezkerede "hayır" oyu kullanılması hakkında açıklamalara yer verdi gibi siyasi, 3. sayfa, yaşam gibi konularda son dakika gelişmelere dair bilgiler bu sayfada yer almaktadır.

KILIÇDAROĞLU, TEZKERE HAKKINDA KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'da toplu açılış ve temel atma töreninde soruları yanıtladı. Tezkere oylamasında hayır oyu vermelerine dair açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz. Bu ülkenin topraklarına yabancı postallar bassın istemem" sözlerine yer verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tezkere "Evet" diyen ittifak ortağı İYİ Parti'nin ne diyeceği merak konusu oldu.

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RADARA YAKALANMAMAK İÇİN YAPTIKLARI PES DEDİRTTİ

İstanbul'da, bir kontrol noktasında polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonda, radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek bulundu. Bu kadarına da pes dedirten olay polisleri bile şaşkına uğrattı. Araç sahibi sürücüye ceza yağdı. Polisi bile şaşkına çeviren olay 26 Ekim'de Tuzla ilçesinde meydana geldi. İlçenin kente giriş çıkış güzergahlarında rutin uygulama ve kontrol noktaları oluşturan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Salı günü saat 12.40 sıralarında durumundan şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. Kontrol noktalarından birinde durdurulan M.Ç. idaresindeki kamyonda inceleme yapan polis, plakanın ileri geri ayrıldığını gördü.

MANSUR YAVAŞ CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI HAKKINDA KONUŞTU

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayları arasında olduğu öne sürülen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı gibi bir hedefe odaklanarak çalışmadığını belirtti. Yavaş, "Öncelikle zengin bir Ankara vaadini yerine getirmeye çalışıyorum. Belediye başkanlığı yaparken başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok" diye konuştu.Aralarında Sputnik ve DW Türkçe'nin de olduğu yabancı basın kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. CHP ile İYİ Parti öncülüğündeki Millet İttifakı'nın olası ortak cumhurbaşkanı adayları arasında gösterilmesine ve adaylığı halinde İYİ Parti lideri Meral Akşener'in itiraz etmeyeceği yönündeki açıklamalarına ilişkin soruları yanıtlayan Yavaş, tek amacının Ankara halkının en üst düzeyde belediyecilik hizmeti alması olduğuna dikkat çekti.