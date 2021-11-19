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Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son gelişmeler - Son Dakika

Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son gelişmeler

19.11.2021 11:29
Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son gelişmeler

"56 internet sitesine erişim engeli geliyor", "Akaryakıtta büyük zam! Benzin 52, motorin ise 50 kuruş artacak" gibi önemli konu başlıkları ile ilgili son dakika gelişmelerine bu sayfadan erişebilirsiniz.

"Covid-19 tedavisinde önleyici aşı yolda: Yüzde 83 koruma sağlıyor", Kamu bankaları, "kredi faiz oranlarında indirime gitti" gibi dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika güncel olaylar haberimizde yer almaktadır.

BAZI İNTERNET SİTELERİNE ERİŞİM ENGELİ GELDİ

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 56 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlem başlatılmasına karar verdi. eniyiaracikurum.net, referancefx19.com, royexmarkets29.com,livafx8.com, compaqfx.com, finanscapitalmarkets32.com, lp.olivemarkets97.com, olivemarkets97.com, tr.fx-yurtdisi.biz, tr.forexanalizlerim.net, poundfx43.com ve daha fazla sitelerin erişim engeli için hukuki işlem başlatıldı.

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AKARYAKITA ZAM GELDİ

Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son gelişmeler

Dolar kurundaki yükseliş sonrası akaryakıta çifte zam göründü. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 52 kuruş, motorinde ise 50 kuruş fiyat artışı olacak. Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 8,65 liradan, Ankara ve İzmir'de ise 8,74 liradan satılacak. Motorinin litresi ise İstanbul'da 8,74 liradan, Ankara ve İzmir'de 8,81'e yükselecek.

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KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE ÖNLEYİCİ AŞI YOLDA

Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son gelişmeler

AstraZeneca firması enfekte olmayanlar için önleyici Covid-19 tedavisinin altı ay boyunca yüzde 83 koruma sağladığını belirtti. Firma ayrıca hafif ve orta Covid-19 vakalarında semptomların görülmeye başladığı ilk üç gün içinde yüksek dozda AZD7442'nin semptomların kötüleşme riskini yüzde 88 azalttığını söyledi. AZD7442 veya Evusheld adı verilen bu tedavinin, Ağustos ayındaki PROVENT adlı son aşama deneyinin erken sonuçlarında, tedavinin üç ay sonra semptomatik hastalığa karşı yüzde 77 koruma sağladığı belirtilmişti.

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KAMU BANKALARI, KREDİ FAİZ ORANLARINI DÜŞÜRDÜ

Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son gelişmeler

Son dakika edinilen bilgilere göre, kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü.

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Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Benzin, Aşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son gelişmeler - Son Dakika


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