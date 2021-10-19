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Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları - Son Dakika

Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları

19.10.2021 10:52
Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları

Sabah saatlerinde AFAD bilgilerine göre Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, Doğu Akdeniz'de peş peşe ortaya çıkan 3 hortum vatandaşta panik yarattı, Prof.Dr. Uğur Şahin'den kanserle ilgili sevindiren açıklama geldi gibi son dakika gündem haberleri sayfamızda yer almaktadır.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi, yurdun genelinde sağanak yağış beklenirken Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek, Beşiktaş'ta hareketli anlar yaşandı. Akıl hastası olduğu belirtilen kişi, eline keser alıp kendisini evine kilitledi, ekipler kalkanla müdahale etti

AKDENİZ AÇIKLARINDA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları

Sabah 8:32'de Akdeniz'de Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Antalya ve civarında hissedildiği öğrenildi. AFAD verilerine göre deprem, 9.59 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 6.1 olarak açıkladı. Kısa süreli paniğe neden olan depremde herhangi bir can veya mal kaybının olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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DOĞU AKDENİZ'DE ORTAYA ÇIKAN 3 HORTUM PANİK YARATTI

Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları

Doğu Akdeniz'in Hatay Arsuz açıklarında aynı anda çıkan 3 hortum, vatandaşların kameraları tarafından kaydedildi. Yarım saat boyunca etkisini sürdüren hortumlar, İskenderun Körfezi'nde de görüldü.

Doğu Akdeniz'in önemli noktaları arasında yer alan Hatay'ın Arsuz ilçesinde panik dolu anlar yaşandı. Sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında aynı anda 3 hortum oluştuğunu görenler, sahile akın etti. İlginç bir görüntü oluşturan doğa olayı yaklaşık yarım saat sürdü.

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PROF. DR. UĞUR ŞAHİN'DEN KANSERLE İLGİLİ MÜJDELİ HABER GELDİ

Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları

Geliştirdiği koronavirüs aşısıyla dünyaya umut olan BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, kanserin de aşıyla tedavi edilebileceğine inandığını ve geliştirdikleri aşının testlerine başladıklarını dile getirdi. Prof. Dr. Şahin, "Bu testlerin sonuçlarını gelecek yıl ya da 2023'te alacağız. Eğer bu sonuçlar pozitif çıkarsa, ilk kanser aşılarının onaylanması 2, 3 veya 4 yılda tamamlanabilir" sözlerine yer verdi.

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METEOROLOJİ UYARDI

Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısı verildi. Yurdun genelinde sağanak yağış beklenirken Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Yağışların, Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

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AKIL HASTASI ŞAHIS, EKİPLERE ZOR ANLAR YARATTI

Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları

Beşiktaş'ta akıl hastası 51 yaşındaki Muammer T., tedavi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine götürülmek istendi. Ailesinin başvurusu üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Muammer T.'nin saldırısına uğradı. Evden çıkmamak için direnen şahıs, eline keser alıp kendisini eve kilitlerken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri duruma anında müdahale etti. Şahsın dikkatini dağıttıktan sonra kalkanla içeri giren polisler, şahsı kelepçeleyerek hastaneye kaldırdı.

Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olayları

Meteoroloji, Uğur Şahin, Deprem, Güncel, Son Dakika

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