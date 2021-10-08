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Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son güncel haberler - Son Dakika

Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son güncel haberler

08.10.2021 15:15
Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son güncel haberler

5. kattan aşağı düşen trans birey Nefes Balkan'ın sevgilisi ifade verdi, amcasının öldürdüğü öne sürülen Leyla Aydemir olayında yeni gelişmeler yaşandı, Afganistan'da cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi,

Otobanda kaza yapan doktor, tutanak tutarken hafriyat kamyonunun çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti, kardeş kavgasında şok eden görüntüler, deprem haritası çıkarıldı nereler risk altında gibi konulara erişebileceğiniz son dakika güncel konular haberimizde yer almaktadır.

5. KATTAN AŞAĞI DÜŞEN TRANS BİREYİN SEVGİLİSİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son güncel haberler

İzmit'te, 5'inci kattaki evinin penceresinden düşen 28 yaşındaki trans birey Nefes Balkan'ın ölümüyle ilgili tutuklanan sevgilisi Tunahan Türker'in ifadesi ortaya çıktı. Olayın gerçekleştiği esnada uyuşturucu etkisinde olduklarını ifade eden Türker, kavga ettikten sonra Nefes'in kendisini pencereden attığını, engel olamadığını ileri sürdü.

Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi'nde meydana gelen olayda, trans birey Nefes Balkan ile sevgilisi Tunahan Türker arasında tartışma çıktı. Bir süre devam eden tartışmada Nefes Balkan, 5'inci kattaki evinin penceresinden beton zemine düştü. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>

AFGANİSTAN'DA CUMA NAMAZI ESNASINDA BOMBALI SALDIRI

Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son güncel haberler

Son dakika! Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıda en az 100 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin kişinin de yaralandığı belirtildi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kunduz'un Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi. <<<Haberin detayları için tıklayınız>>>

YAŞADIĞI KAZA SONRASI TUTAK TUTARKEN HAFRİYAT KAMYONU ÇARPTI

Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son güncel haberler

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda yaptığı kaza sonrası, tutanak tutan doktor İbrahim Eskitütüncü'ye hafriyat kamyonu çarptı. Eskitütüncü, olay yerinde hayatını kaybederken, kaza anı hafriyat kamyonunun kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kaza, saat 12.40 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler'deki bir hastanede doktorluk yapan İbrahim Eskitütüncü, 34 CCY 449 plakalı otomobiliyle maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından tutanak doldurmak için aracından inen doktora, hafriyat kamyonu çarptı. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

LEYLA AYDEMİR OLAYINDA YENİ GELİŞME

Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son güncel haberler

Ağrı'da 4 yaşındaki yeğeni Leyla Aydemir'i öldürdüğü iddia edilen amca Yusuf Aydemir, hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıl hapis cezasının Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nce bozulmasının ardından bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Aydemir ile birlikte tüm sanıkların beraatine karar verildi.

Ağrı merkezde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı Leyla, Ramazan Bayramı için gittikleri, dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde, 15 Haziran 2018'de kayboldu. Bulunması için tüm Türkiye'nin seferber olduğu Leyla'nın, 18 gün sonra, köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkisinde cansız bedenine ulaşıldı. Leyla'nın ölümünün ardından başlatılan soruşturma kapsamında 2'si öz amcalar olmak üzere 7 sanık hakkında dava açıldı. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

İKİ KARDEŞ ARASINDA ŞOK EDEN GÖRÜNTÜLER

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan miras tartışmasında iki kardeş, ablalarının üzerine traktör sürerek yaralanmasına sebep oldu. Yaşanan olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, kardeşlerinin miras için böyle bir saldırı gerçekleştirdiğini ileri süren yaralı kadın, "Allah canımı çocuğuma bağışladı" dedi.

Manavgat Yayla Mahallesinde eşi öldüğü için 14 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan Emine Çetin 3 Ekim Pazar günü kızını da yanına alarak Demirciler Mahallesi Külcüler sokakta bulunan kardeşini ziyarete gitti. Kardeşinin evinde otururken, evin yakınında bulunan ve anne-babasından 9 kardeşe miras kalan ve 7 yıldır paylaşılamayan arazide kepçe ve traktörle çalışma yapıldığını görünce çalışma yapılan yere geldi. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>

DEPREM TEHLİKESİ ALTINDAKİ İLLER BELİRLENDİ

Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son güncel haberler

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege ve Akdeniz kıyıları için tehlike oluşturan fay hattı Helen Yayı'nda 100 veya 140 yıl arayla 7 büyüklüğünü aşan deprem meydana geldiğini ifade ederek, yakın bir gelecekte yayın harekete geçeceğine dair uyarıda bulundu. Prof. Dr. Sözbilir, "Bu fay hattının deprem üretmesi durumunda özellikle İzmir, Aydın, Muğla, Antalya bölgeleri büyük zarar görebilir. Kayadaki etkinin yanı sıra bu bölgelerde tsunami oluşabilir" dedi. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son güncel haberler

Nefes Balkan, Afganistan, Cinayet, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son güncel haberler - Son Dakika


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