Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki son gelişmeler - Son Dakika

" Ekrem İmamoğlu'nun Öğretmenler Günü paylaşımı gündem oldu!", "Benzin, motorin ve otogaza 1 liranın üzerinde zam geliyor!" gibi gündemdeki son dakika gelişmelere dair tüm detaylara sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

MÜSLÜME'NİN AĞABEYİ GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Mersin'de kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan ve ailesinden sadece dedesi tutuklanan Müslüme Yağal'ın ağabeyinden dikkat çeken açıklamalar geldi. "İfadede neler söylediniz?" sorusunu cevaplayan ağabey Hasan Yağal, "Ben konuşamıyorum. Rahat değilim. Bir şey söylemedim" dedi.

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KYK YURDUNDA ÖĞRENCİLER KÖTÜ YEMEKLERDEN DOLAYI EYLEM YAPTI

Bursa Emir Sultan KYK yurdu öğrencileri, yemeklerinden taş çıkmaları ve yemeklerin kötü yapılması nedeniyle eylem gerçekleştirdi. Öğrenciler, yurt yemekhanesinin düzeltilmesi için çağrı yaptı. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı olarak faaliyet gösteren Bursa Emir Sultan yurdu öğrencileri, bir süreden bu yana yemekhanede yaşadıkları sorunlardan şikayet ediyordu. Öğrenciler son olarak yemeklerinden taş çıkmasının ardından bahçeye çıkarak eylem gerçekleştirdi



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EKREM İMAMOĞLU'NDAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ PAYLAŞIMI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir video paylaştı. Videoda atanamadığı için markette, inşaatta vb. yerlerde çalışan öğretmenler gündeme getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü paylaştığı bir video ile tebrik etti.

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BENZİN, MOTORİN VE OTOGAZA 1 LİRANIN ÜZERİNDE ZAM GELİYOR

Sektör yetkilileri Benzin, motorin ve otogaza zam geleceğini duyurdu. Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt ürünlerine 25 Kasım tarihinden geçerli olmak zam gelmesi bekleniyor.

