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Son dakika gündem haberleri! Sıcak gelişmeler - Son Dakika

Son dakika gündem haberleri! Sıcak gelişmeler

13.10.2021 11:02
Son dakika gündem haberleri! Sıcak gelişmeler

15 Pakistan uyruklu göçmen, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan'a gitti ve burada işkenceye maruz kaldı, Antalya'da yangın başladı, CHP vekillerinin paylaştığı fotoğrafa yapılan yorum gündem oldu, TÜİK, eylül ayına ilişkin konut satış verilerini paylaştı gibi gündemde yer alan son dakika güncel haberlerin detayları burada yer almaktadır.

Yıldırım düşmesi sonucu Antalya'da orman yangınları başladı, Göçmenler kıyaya ulaştıkları esnada Yunan askerleri tarafından yakalandı ve işkenceye maruz kaldı, eylül ayına ilişkin konut satış verileri TÜİK tarafından paylaşıldı gibi son dakika gündem olaylarından derlenen haberler bu sayfada yer almaktadır.

YUNAN ASKERLERİNDEN GÖÇMENLERE İŞKENCE

Son dakika gündem haberleri! Sıcak gelişmeler

Avrupa'ya gitmek isteyen 15 Pakistan uyruklu göçmen, Karayusuf civarından bota binip Yunanistan'a gitti. Göçmenler kıyaya ulaştıkları esnada Yunan askerleri tarafından yakalandı. Askerler tarafından kampta 4 gün boyunca işkence gören göçmenler daha sonra Türkiye sınırına bırakıldı. Türk askerleri tarafından açlıktan ölmek üzereyken kurtarılan göçmenler, "Yunan askerleri bize ne yemek verdi ne su verdi 4 gün boyunca hiçbir şey vermedi. Ben ve bir arkadaşıma işkence yaptılar" diye konuştu. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>

ANTALYA'DA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU YANGIN BAŞLADI

Son dakika gündem haberleri! Sıcak gelişmeler

Antalya'da akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Geceden beri devam eden yangında söndürme çalışmaları sürüyor. Ayrıca korkutan yangın, Göynük Kanyonu'na doğru ilerliyor.

Yaz aylarında Türkiye'de büyük zarara neden olan orman yangınları, bu sefer de yıldırım düşmesi sonucu başladı. Ekipler, Antalya'daki yangının daha da büyümemesi için büyük uğraş veriyor. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>

CHP'Lİ VEKİLLERİN FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Son dakika gündem haberleri! Sıcak gelişmeler

CHP milletvekili Mahmut Tanal, bazı vekillerle birlikte "CHP grubu çalışıyor" notuyla Meclis'ten bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafa CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun yaptığı yorum sosyal medyayı salladı. Erdoğdu, fotoğraftaki tüm vekillerin kel olmasına değinerek "Şampuan reklamı yıldızları" esprisi yaptı. Tanal ise bu şakaya "Tarak ve şampuana hayır" diyerek cevap verdi. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>

TÜİK VERİLERİ PAYLAŞTI

Son dakika gündem haberleri! Sıcak gelişmeler

Son dakika: TÜİK, eylül ayına ilişkin konut satış verilerini paylaştı. Buna göre, geçtiğimiz ay bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Eylülde Türkiye'den en çok konut alan yabancı ise İranlılar oldu. İranlılar bu dönemde bin 323 konut satın aldı. İranlıları ise 990 konut ile Iraklılar takip etti. Ruslar ise 540 konut aldı. <<<Haberin detayı için tıkayın>>>

Son dakika gündem haberleri! Sıcak gelişmeler

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